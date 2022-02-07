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TREND
Eklenme tarihi: 7 Şubat 2022 Pazartesi 15:49

Filizlenmiş sarımsakları sakın çöpe atmayın

Mutfakta uzun süre durduğunda filizlenen sarımsakları genelikle yenmeyeceği düşüncesiyle çöpe atıyoruz. Ancak filizlenen sarımsak aslında çok daha faydalı. Filizlenen sarımsaklardaki antioksidan miktarı filizlenmemişe göre daha fazladır. Filizlenen sarımsağın ise zararlı olduğunu düşünür çöpe atıyoruz.

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