Filizlenen sarımsağı sakın atmayın! Yıllardır yanlış biliniyor

<p>Hatta zararlı olabileceğini düşünerek çöpe attınız.</p><br><p>Peki bu yaptığınızın yanlış olduğunu biliyor muydunuz?</p><br><p>Sarımsaklar, uzun süre kullanılmaması sonucunda filizlenir.</p><br><p>Ve bizde bunun zararlı olabileceğini düşünürüz fakat son yapılan araştırmalar bu fikrin yanlış olduğunu açığa çıkardı.</p><br><p>Sarımsağı değerli kılan antioksidan özelliği, sarımsak filizlendiğinde daha da artmış oluyor.</p><br><p>Antioksidan yönünden zengin sarımsaklar ise sinir sistemine iyi geliyor.</p><br><p>Ayrıca soğuk algınlığına da iyi geliyor.</p><br><p>Kore'de yapılan araştırmanın sonuçları filizlenmiş sarımsakların israf edilmesini önlemiş oldu.</p><br>