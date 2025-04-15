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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 15:20 |

Filizlenen sarımsağı sakın atmayın! Yıllardır yanlış biliniyor

Tam sarımsağa ihtiyacınız olduğu anda sarımsaklarınızın filizlendiğini gördünüz ve tabi kullanmaktan vazgeçtiniz.

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