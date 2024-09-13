Fazla cesur olmasının cezasını çekti! Ölümcül hata

Güney Afrika'da amatör fotoğrafçı Nick Fleer tarafından çekilen bu görüntüler görenleri hayrete düşürdü...
Timsah tarafından yakalanan antilop 1 saat boyunca kaçmak için çırpınırken, su aygırı bu mücadeleye dahil oluyor...
Kendisine rakip olarak bir tonluk dev bir bizonu seçen erkek geyik, yanında küçücük kaldığı bizonla kafa kafaya mücadeleye girdi...
Hayvanat bahçesi görevlileri geyiğin normalde de çok saldırgan olduğunu ve ne şekilde davranacağının hiç tahmin edilemediğini ifade ettiler.
Dünyanın en zehirli yılanı olan kara mamba ve firavun faresinin inanılmaz savaşı görenleri hayrete düşürüyor...
Tek bir ısırığı bir insanı dakikalar içerisinde öldüren kara mamba, ve iyi bir yılan avcısı olan firavun faresi karşı karşıya gelince ortaya bu görünütler çıktı...
Yılanın etrafında dolaşan firavun faresi bir an kontrolü kaybetse de çabuk toparlıyor ve yılanın karşısına yeniden çıkıyor...
Dünyanın en zehirli yılanı, bu çevik ve cesur fare karşısında daha fazla direnemiyor ve pes ediyor...
History Channel için "Bataklık İnsanları" adlı şovu çeken iki kadın avcı, suyun üzerindeki devasa "ölü" timsahı gördüklerinde, onu botlarına çekerek incelemek istediler.
Ağırlığı 320 kiloyu bulan 3 metrelik devasa canavar, bota çekilmeye başlandığı sırada bir anda "hayata döndü" ve avcıları dehşete düşürdü.
Ormanda küçük bir su birikintisinde yaşayan timsah, Jaguara av oldu. Cesaretiyle bilinen jaguar koca timsahı suyun içerisinde boğarak öldürdü. İşte o inanılmaz anlar..