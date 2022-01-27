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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 13:37

Ezilen yüzük usta ellerde bakın ne hale geldi

Bir adam yüzük ustasına gelerek ezilen bir alyans verdi ve yeniden düzgün hale getirilmesini istedi.

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