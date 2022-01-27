Ezilen yüzük usta ellerde bakın ne hale geldi

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Alyansın son halini gördüğünde şok oldu!

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Yüzük ustası mengene kullanarak alyansı biraz düzeltti ve iki parçaya böldü.

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Ölçüleri aldı ve alyansı eritip baştan yapmaya karar verdi.

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Üç boyutlu bir balmumu modeli çıkarttı.

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Balmumu modelini bir kabın içine yapıştırdı.

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İşte...

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Ardından şişenin içini doldurmak için ne kadar toz koyacağına karar verdi.

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Daha sonra su ekleyerek tozu harç haline getirdi.

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Harcı şişeye döktükten sonra birkaç saat bekleyerek sert hale gelmesini sağladı.

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Kalıba yanma döngüsü uygulayarak balmumunu eritti.

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Beyaz altın olan alyansı eritmek için kaba yerleştirdi.

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Biraz daha altın ekleyerek...

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Altın eridi ve artık boşalan balmumu kalıbın yerine dökülmek için hazır hale geldi. İşte boşluk dolduruluyor.

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Ortaya bu ham döküm hali çıktı.

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Bir kuyumcu testeresi ile halkanın düğmesi kesildi.

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Düzgün bir iç düzeyi olması sağlandı.

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Zımpara diski ile alyans yumuşatıldı ve düzleştirildi.

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Bir el aletiyle iyice parlatıldı.

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Güzel ve düzgün kenarlar için şekil verildi

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Pürüzsüz ve rahat bir iç yüzey sağlandı.

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Son parlatma diski ile alyans iyice parlak ve yumuşak bir hale getirildi.