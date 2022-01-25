Evindeki tahtalar çürüyünce fark etti! İçinden bakın ne çıktı

1 / 10

İngiltere'de eşi Kimberley ile yaşayan Ben Mann, 2015 yılında paralarının yettiği kadarıyla 1900'lerden kalma bir ev satın aldılar.

2 / 10

Evin içine ise tadilat yaptıran çift, kapalı olan tahtaları ise hiç kaldırmadılar.

3 / 10

Fakat tahtalar bir süre sonra çürümeye başladı. Bu durum üzerine Mann, kare şeklinde bulunan tahtaları kaldırdı ve gördükleri karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

4 / 10

Tahtaların ardında bir merdiven olduğunu fark eden Mann, merdivenlerden aşağıya indiğinde ise evin altında gizli bir bölme olduğunu fark etti.

5 / 10

6 senedir satın aldığı evde yaşamasına ve tadilat yaptırmasına rağmen gizli bölmeyi fark etmediği için oldukça şaşkın olduğunu dile getiren Mann, durumu şu sözlerle açıkladı:

6 / 10

"Evi ilk aldığımda, evi satan kişi yeteri kadar araştırmama izin vermedi. Bu nedenle gizli bir mahzen olduğunu bilmiyordum. Gizli oda su ve moloz yığınlarıyla doluydu. Tamiratın ardından mahzeni, evime kattım."

7 / 10

Mann, mahzeni bir yaşındaki kızı Bella için şık bir sinema odasına ve oyun alanına dönüştürdü.

8 / 10



9 / 10

