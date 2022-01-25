Evindeki tahtalar çürüyünce fark etti! İçinden bakın ne çıktı

İngiltere'de eşi Kimberley ile yaşayan Ben Mann, 2015 yılında paralarının yettiği kadarıyla 1900'lerden kalma bir ev satın aldılar.
Fakat tahtalar bir süre sonra çürümeye başladı. Bu durum üzerine Mann, kare şeklinde bulunan tahtaları kaldırdı ve gördükleri karşısında kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.
Tahtaların ardında bir merdiven olduğunu fark eden Mann, merdivenlerden aşağıya indiğinde ise evin altında gizli bir bölme olduğunu fark etti.
6 senedir satın aldığı evde yaşamasına ve tadilat yaptırmasına rağmen gizli bölmeyi fark etmediği için oldukça şaşkın olduğunu dile getiren Mann, durumu şu sözlerle açıkladı:
"Evi ilk aldığımda, evi satan kişi yeteri kadar araştırmama izin vermedi. Bu nedenle gizli bir mahzen olduğunu bilmiyordum. Gizli oda su ve moloz yığınlarıyla doluydu. Tamiratın ardından mahzeni, evime kattım."