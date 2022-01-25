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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 09:20

Evindeki tahtalar çürüyünce fark etti! İçinden bakın ne çıktı

İngiltere'de yaşayan Ben Mann isimli bir kişi 2015 yılında satın aldığı evde 6 sene sonra gizli bir bölme olduğunu fark etti. Mann, döşeme tahtalarını yenilerken evinde eski bir mahzeni keşfetti.

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