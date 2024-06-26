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TREND
Eklenme tarihi: 26 Haziran 2024 Çarşamba 18:34

EURO 2024'e Arda Güler imzası! İşte Avrupa Şampiyonası'nın en golcü futbolcuları...

Arda Güler, Türkiye'deki birçok futbol tutkunun ilgisini oynadığı futbol ile çekiyor. Ayrıca Avrupa Şampiyonası'na Gürcistan maçında attığı gol ile adeta imzasını attı. Öte yandan şampiyonanın en golcü futbolcuları belli oldu. Detaylar haberimizde…

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