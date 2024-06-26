EURO 2024'e Arda Güler imzası! İşte Avrupa Şampiyonası'nın en golcü futbolcuları...

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Bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Ayrıca Türkiye'nin maçları pek çok futbol tutkunu tarafından atlanmadan takip ediliyor. Bunun yanı sıra Türkiye'de en çok dikkat çeken futbolculardan biri, Arda Güler olarak ön plana çıkıyor.

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AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA ARDA GÜLER İMZASI Arda Güler, Avrupa Şampiyonası'nda oynadığı futbol ile birçok insanın dikkatini çekmeyi başardı. Ayrıca Gürcistan maçında attığı gol ile EURO 2024'e adeta imzasını attı. Zira Arda Güler'in Türkiye - Gürcistan maçında attığı gol, ''Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde çıktığı ilk maçta gol atan en genç oyuncu'' olmasını sağladı.



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ŞAMPİYONANIN EN GOLCÜ FUTBOLCULARI BELLİ OLDU Avrupa Şampiyonası'nda Arda Güler'in attığı gol gündem oldu. Bunun yanı sıra pek çok futbol tutkunu tarafından Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en golcü futbolcularda merak ediliyor. İşte Avrupa Şampiyonası'nda 1960 yılından itibaren en çok gol atan futbolcular...



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Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok gol atan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu.

Portekizli futbolcunun gol sayısı: 14.

Ayrıca Avrupa Şampiyonası'nda en çok gol atan diğer futbolcular sırasıyla aşağıda yer alıyor.

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Michel Platini Ülke: Fransa Gol sayısı: 9

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Antoine Griezmann Ülke: Fransa Gol sayısı: 7

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Alan Shearer Ülke: İngiltere Gol sayısı: 7

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Alvaro Morata Ülke: İspanya Gol sayısı: 7

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Thierry Henry Ülke: Fransa Gol sayısı: 6

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Zlatan Ibrahimovic Ülke: İsveç Gol sayısı: 6

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Romelu Lukaku Ülke: Belçika Gol sayısı: 6

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Nuno Gomes Ülke: Portekiz Gol sayısı: 6

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Wayne Rooney Ülke: İngiltere Gol sayısı: 6