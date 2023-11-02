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TREND
Eklenme tarihi: 2 Kasım 2023 Perşembe 09:39

Eskiden gezip dolaştıkları sokaklarda bu kez olta attılar

Artvin'de sular altında kalan ilçede baraj gölünde oltayla balık tutulmaya başlandı

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