Eski Türk astrolojisinde burcunuzu biliyor musunuz? İşte doğum tarihinizin özellikleri

Toruk (21-31 Mart): İdare sahibi, lider, kolay kolay pes etmeyen
Hımmıy (1-10 Nisan): İdealist, romantik, yaratıcı, cömert
Huttus (11-20 Nisan): Adaletli, kıskanç, çabuk sahiplenen, hazırcevap
Hunta (21-30 Nisan): İnatçı, yaratıcı, çalışkan, egoist
Çolpancı (1-10 Mayıs): Duygu tutsağı, önsezileri güçlü, çocuk ruhlu, sadık
Kölköl (11-21 Mayıs): Enerji dolu, aşkta şahane, önder, kahraman
Çamay (22-31 Mayıs): Fantezisi zengin, fikir önderi, sakin, gizli lider
Küylü (1-10 Haziran): Gururlu, kaderci, ihaneti kabul etmez, sadık
Kuşmuş (11-21 Haziran): Gösterişçi, eleştirel, mistisizme meraklı, hisleri kuvvetli
Sezgek (22-30 Haziran): Mızmız, içine kapanık, intikamcı, aşka düşkün
Kuşdüger (1-11 Temmuz): Çocuk ruhlu, dengesiz, kararsız, platonik
Gondaray (12-22 Temmuz): Geçmişe özlem duyan, siyaseti seven, fanatik, kararlı
Ötgür (23-31 Temmuz): Zeki, çekici, uyumlu, yüzeysel
Küsümmü (1-12 Ağustos): İyi arkadaş, önderliği seven, konuşkan, sahiplenen
Künlü (13-23 Ağustos): Hassas, gururlu, havai, yalnızlıktan hoşlanan
Sınçıma (24 Ağustos-1 Eylül): Sanat ve edebiyata yetenekli, becerikli, lükse düşkün
Atçak (2-13 Eylül): Depresyona yatkın, iradeli, gururlu, hassas, gelenekçi
Kıllı (14-23 Eylül): Otoriter, sabit fikirli, zeki, yazarlığa yatkın
Canakkı (24 Eylül-3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk sahibi, kompleksli, gösterişçiCanakkı (24 Eylül-3 Ekim): Nazik, hassas, sorumluluk sahibi, kompleksli, gösterişçi
Ban (4-12 Ekim): Enerjik, hümanist, aşkta utangaç, temkinli
Cemiş (13-23 Ekim): Ahlaklı, filozof, iyi eş, kuşkucu
Batık (24 Ekim-1 Kasım): Özgürlüğüne düşkün, diktatör, gaddar, güçlü
Hırtlı (2-12 Kasım): Savaşçı, spora düşkün, dikkatli, hırslı
Tutamış (13-22 Kasım): Çapkın, fedakâr, alaycı, muzip
Uslu (23 Kasım-2 Aralık): Objektif, ilme meraklı, suskun, ihtiraslı
Kutas (3-12 Aralık): Yetenekli, dengesiz, mistik, anlaşılmaz
Tusanak (13-21 Aralık): Güçlü, şanslı, emir vermeyi seven, soğukkanlı
Tutar (22 Aralık-1 Ocak): Her şeyi kolay kolay beğenmeyen, sezgileri güçlü, kaprisli, enerjik
Beçel (2-12 Ocak): Kızgın, intikamcı, şanslı, dik başlı
Pırsıuay (13-20 Ocak): Tartışmayı seven, sadık, özgür düşünceli, maddiyatçı
Balauz (21 Ocak-1 Şubat): Bencil, deha, önder, müzik ve dansa yetenekli
Cantay (2-10 Şubat): Estetiğe meraklı, titiz, farklılıkları seven, azla yetinen
Ergür (11-18 Şubat): Önder, ufku açık, sabırlı, irade sahibi
Sönegey (18-28/29) Şubat): Şair, sanatçı, aşk hayatı hareketli, kafa dengi
Cannan (1-9 Mart): Zarif, hüzünlü, fazla alıngan, hayalperest
Şatık (10-20 Mart): Huzursuz, sanatçı, depresyona yatkın, yaratıcı