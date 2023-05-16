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TREND
Eklenme tarihi: 16 Mayıs 2023 Salı 17:11

Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden çıkardıklarıyla bakın ne yaptı?

Eski telefonların nasıl işe yaradığını bir görseniz eski telefonunuzu atma konusunda bir daha düşünürdünüz. İşte görenleri hayrete düşüren o değişim...

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