Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden çıkardıklarıyla bakın ne yaptı?

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Karşınızda eski bir telefon görüyorsunuz değil mi? Birazdan görecekleriniz ile onu artık eski telefon olarak görmeyeceksiniz. Eski telefonunuzun bir parçasının bugünden itibaren fazlasıyla işe yarayacağını biliyor muydunuz?

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Önce bu minik kasayı satın alıyoruz.

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Sonrasında bunu parçalarına ayıralım.

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İçinden çıkan ön yüzdeki kartla önemli bir işimiz var.

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Eski Nokia veya bir başka telefonunuzun içini açın.

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Bataryasını içinden alın.

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Bundan sonrasını isterseniz sadece görüntülerle izleyelim!

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Evet artık çok ucuza mâl ettiğimiz bir powerbankimiz var!

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Size şimdi bir başka örneği gösterelim. Rus mühendis bakın işe yaramaz diye atılan pili nasıl işe yarar bir 'şey'e dönüştürecek?

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Önce kırmızı ve siyah bir kablo bulalım.

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Ardından lehimle bağlantılarını yapalım; aynen bu şekilde!

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Hem kırmızı hem de siyah kablonun bağlantısını Rus mühendis bu şekilde yapıyor.

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Kablo bağlantısını yaptıktan sonra sıradaki adıma geçiyoruz.

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Bataryanın üzerine tutkal yapıştırıyoruz ve dört tane daha eski Nokia telefonların bataryasından buluyoruz.

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Onları bu şekilde üst üste tutkalla yapıştırıyoruz.

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Son Nokia bataryasını da tutkallayalım ve...

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İşlem tamam! Şimdi sonraki adıma geçelim...

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Aynı şekilde bu bataryaların da kablo bağlantısı lehimle yapıyoruz.

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Sonra bu kabloları birbirleriyle bağlıyoruz.

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Elektrik bandıyla da kapatıyoruz.

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Küçük bir plastik veya teneke kutulu buluyoruz.

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İçine bataryaları koyuyoruz.

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Sonrasında USB girişinin üzerinde bulunduğu minik bir karta ihtiyacımız olacak.

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Ardından bir pet şişeden bulabileceğiniz kapağın üzerine tutkal sürüyoruz.

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Bu kapağı da USB kartın altına koyuyoruz.

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Kart yükseğe çıktıktan sonra şimdi de uygun delikleri açmaya sıra geldi.

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İşte böyle...

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Şimdi son aşamaya geçiyoruz ve kablo bağlantılarını gerçekleştiriyoruz.

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İşte bu kadar!

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Artık yeni bir taşınabilir şarj cihazımız var!