Eski telefonunuzu sakın atmayın! İçinden çıkardıklarıyla bakın ne yaptı?

Karşınızda eski bir telefon görüyorsunuz değil mi? Birazdan görecekleriniz ile onu artık eski telefon olarak görmeyeceksiniz. Eski telefonunuzun bir parçasının bugünden itibaren fazlasıyla işe yarayacağını biliyor muydunuz?
Önce bu minik kasayı satın alıyoruz.
Sonrasında bunu parçalarına ayıralım.
İçinden çıkan ön yüzdeki kartla önemli bir işimiz var.
Eski Nokia veya bir başka telefonunuzun içini açın.
Bataryasını içinden alın.
Bundan sonrasını isterseniz sadece görüntülerle izleyelim!
Evet artık çok ucuza mâl ettiğimiz bir powerbankimiz var!
Size şimdi bir başka örneği gösterelim. Rus mühendis bakın işe yaramaz diye atılan pili nasıl işe yarar bir 'şey'e dönüştürecek?
Önce kırmızı ve siyah bir kablo bulalım.
Ardından lehimle bağlantılarını yapalım; aynen bu şekilde!
Hem kırmızı hem de siyah kablonun bağlantısını Rus mühendis bu şekilde yapıyor.
Kablo bağlantısını yaptıktan sonra sıradaki adıma geçiyoruz.
Bataryanın üzerine tutkal yapıştırıyoruz ve dört tane daha eski Nokia telefonların bataryasından buluyoruz.
Onları bu şekilde üst üste tutkalla yapıştırıyoruz.
Son Nokia bataryasını da tutkallayalım ve...
İşlem tamam! Şimdi sonraki adıma geçelim...
Aynı şekilde bu bataryaların da kablo bağlantısı lehimle yapıyoruz.
Sonra bu kabloları birbirleriyle bağlıyoruz.
Elektrik bandıyla da kapatıyoruz.
Küçük bir plastik veya teneke kutulu buluyoruz.
İçine bataryaları koyuyoruz.
Sonrasında USB girişinin üzerinde bulunduğu minik bir karta ihtiyacımız olacak.
Ardından bir pet şişeden bulabileceğiniz kapağın üzerine tutkal sürüyoruz.
Bu kapağı da USB kartın altına koyuyoruz.
Kart yükseğe çıktıktan sonra şimdi de uygun delikleri açmaya sıra geldi.
Şimdi son aşamaya geçiyoruz ve kablo bağlantılarını gerçekleştiriyoruz.
Artık yeni bir taşınabilir şarj cihazımız var!
Ve telefonumuzu şarj etmeye başladı bile!