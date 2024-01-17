  • $30,129
  • 32,7831
  • 1956.61
  • 8037.82

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 10:00

Eski bilgisayarınızın içinde servet yatıyor! Bu parçayı sakın atmayın

Bilgisayarınız eskidiğinde atmayı düşünüyorsanız aman dikkat! Eskiyen bilgisayarının parçasından altın çıkaran görenler hayrete düşürdü. İşte sosyal medyada çok izlenen o anlar...

Copyright 2024
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.