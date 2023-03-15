Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Her anını paylaştı

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!
İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...
Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.
Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.
Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nitrik asit, hidroklorik asit ayrı kaplarda bekletiliyor.
Bu iki asidi bir araya getiriyoruz. Nitrik asitin karıştırılması sonucu 'Kral Suyu' denilen özel bir asit elde ediyoruz.
Onlarca işlemcinin içinden 7 gram altın çıktı... Ancak tekrar uyarıyoruz; tehlikeli kimyasallar olduğundan kendi başınıza böyle bir çalışmaya kalkışmayın.