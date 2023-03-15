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TREND
Eklenme tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 10:03

Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Her anını paylaştı

Hayatımıza artı değer katan bilgisayarlar eskidiğinde ya atmayı ya da hala çalışan parçalarını satmayı düşünürüz. Ancak bir kişi eskiyen bilgisayar parçasından öyle bir şey çıkardı ki sonuç görenleri oldukça şaşırttı.

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