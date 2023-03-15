Eski bilgisayar parçalarından altın çıkardı! Her anını paylaştı

1 / 38

Gördüğünüz bu eski bilgisayar parçaları, yani anakart ve özellikle de işlemci aslında içinde altın barındırıyor!

2 / 38

İşte adım adım bilgisayar parçalarından altının çıkarıldığı o görüntüler...

Altın süper iletken olduğu için işlemcilerin pinlerinde kullanılıyor.



3 / 38

Ancak artık işe yaramayan onlarca işlemci bir araya geldiğinde ortaya ilginç bir görüntü çıkıyor.



4 / 38



5 / 38



6 / 38



7 / 38



8 / 38

İçinde nitrik asidin bulunduğu kovaya elimizdeki işlemcileri doldurarak işleme başlıyoruz.

9 / 38

Ve işlemci çözülmeye başlıyor...

10 / 38

Yavaş yavaş altınları görmeye başlıyoruz!

11 / 38

Ve kovadan altınları ayıklıyoruz!

12 / 38



13 / 38



14 / 38

Altının ayıklanabilmesi için 1 ay boyunca asitli suda işlemcilerin kalması gerekiyor.

15 / 38



16 / 38

Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Nitrik asit, hidroklorik asit ayrı kaplarda bekletiliyor.

17 / 38

Bu iki asidi bir araya getiriyoruz. Nitrik asitin karıştırılması sonucu 'Kral Suyu' denilen özel bir asit elde ediyoruz.

18 / 38

Bu asidi de işlemcilerin olduğu kaba boşaltıyoruz.

19 / 38



20 / 38



21 / 38



22 / 38

Şimdi de huni aracılığıyla yeni bir kaba boşaltıyoruz.

23 / 38



24 / 38



25 / 38

Şimdi de sodyum metabisülfit dolu kapla karışım zamanı...

26 / 38



27 / 38



28 / 38



29 / 38



30 / 38

Şimdi de saç kurutma makinesini kaba tutuyoruz...

31 / 38



32 / 38



33 / 38



34 / 38



35 / 38



36 / 38

Onlarca işlemcinin içinden 7 gram altın çıktı... Ancak tekrar uyarıyoruz; tehlikeli kimyasallar olduğundan kendi başınıza böyle bir çalışmaya kalkışmayın.

37 / 38

