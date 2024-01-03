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TREND
Eklenme tarihi: 3 Ocak 2024 Çarşamba 08:51

Erzincan'da kar yağışı etkili olmaya başladı

Erzincan'a 2024 yılının ilk karı yağdı. Şehir merkezine 2024 yılının ilk karı yağdı. Erzincanlılar güne kar yağışıyla uyandı.

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