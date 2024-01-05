En güzel, resimli, dualı ve Ayetli cuma mesajları! 'Hayırlı cumalar' mesajları

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Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi sosyal medya ve Whatsapp üzerinden paylaşılıyor. Peygamber efendimiz, 'Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir' buyurmuştur. Bu kapsamda Yeni, en güzel, anlamlı cuma mesajlarını haberimizde derledik. Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları başlıklı içeriğimizden; Yeni, En güzel, resimli, dualı ve Ayetli cuma mesajlarını paylaşabilirsiniz. İşte birbirinden güzel resimli cuma mesajları

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HAYIRLI CUMALAR RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Cuma günü yapılan duaların ve yapılan ibadetlerin daha fazla sevabı vardır. Müslümanlar her hafta yakınlarına 'Hayırlı cumalar' temennilerini resimli cuma mesajları aracılığıyla birbirlerine gönderiyor. Bu kapsamda Hayırlı cumalar resimli cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte Whatsapp, Facebook ve Instagram'dan paylaşmak için en güzel, Hayırlı cumalar resimli cuma mesajları 2024, Yeni, resimli, dualı ve Ayetli cuma mesajları...

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"Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alış-verişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır." (cum'a suresi / 9) Hayırlı cumalar

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Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar...

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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...

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Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

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Sevdiklerin hep yanında olsun, yüzün ve gülün hiç solmasın. Yüreğine damla damla umut, günlerine bin tatlı mutluluk dolsun. Cumanız mübarek olsun.

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Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma.... Hayırlı Cumalar

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Bizleri nimetlerine şükreden, takdirine rıza gösteren, belâ ve musibetlere sabreden, korktuklarından emin, umduklarına nail olan bahtiyar kullarından eyle Allah'ım! Amin. Cumanız mübarek olsun.

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Umutsuz olma! Olmaz deme. Umutları var eden, sebepleri yaratan, olmazları olduran ALLAH var. O varsa herşey var. Hayırlı Cumalar...

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Allah'ım, inancımızdan ötürü bizi zillete düşürmeye gayret edenlere fırsat verme. Bizi İslam yolundan ayırma. Hayırlı cumalar dilerim.

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