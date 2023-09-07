En güzel resimli Cuma mesajları: Resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları için tıkla!
Müslüman alemi için önemli günlerden biri olan Cuma günü hakkında Nitekim Hz. Peygamber(sas), 'Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür.' buyurmuştur. Kelime olarak 'toplamak, toplanmak' demektir cuma. Aynı zamanda Müslümanlar için büyük önem arz eden, haftanın günlerinden birinin adıdır. Bu mübarek günde sevdiklerinizle bir arada değilseniz olmasanız bile dualarınızı da göndereceğiniz mesajlarla hayır dua temenilerinde bulunabilirsiniz. İşte resimli, dualı, ayetli Cuma mesajları...