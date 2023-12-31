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TREND
Eklenme tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 00:00

Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'iydi! İşte Orçun Kaptan'ın son hali

Orçun Kaptan bir dönem pek çok insan tarafından sevilerek izlenen, 'Emret Komutanım' dizisinde rol almıştı. Ayrıca dizide; Arda Kural, Ufuk Özkan ve Sarp Levendoğlu gibi isimler de yer alıyordu. Ancak Emret Komutanım dizisi yıllar önce sona erdi. Bu nedenle Orçun Kaptan'ın da son hali merak edilebiliyor. İşte detaylar…

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