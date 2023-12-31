Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'iydi! İşte Orçun Kaptan'ın son hali

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Emret Komutanım dizisi bir dönem pek çok insan tarafından sevilerek izlenen diziler arasında işaret edilebiliyordu. Ayrıca Emret Komutanım dizisinin oyuncu kadrosunda; Mehmet Kurt, Arda Kural, Sarp Levendoğlu ve Ufuk Özkan gibi isimler de yer alıyordu.

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Öte yandan dizide en fazla dikkat çeken isimlerden biri, ''Kerim Asteğmen'' olarak ön plana çıkabiliyordu. Ayrıca Kerim Asteğmen karakterini, Orçun Kaptan canlandırıyordu.

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EMRET KOMUTANIM'IN KERİM ASTEĞMEN'İYDİ Emret Komutanım dizisinde; Arda Kural, Ufuk Özkan ve Sarp Levendoğlu gibi isimlerle birlikte rol alan Orçun Kaptan, canlandırdığı Kerim Asteğmen karakteri ile birçok insanın beğenisini topluyordu. Bu nedenle Orçun Kaptan'ın yıllar sonraki hali de merak edilebiliyor.



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Emret Komutanım'ın Kerim Asteğmen'i Orçun Kaptan, şimdilerde 43 yaşında. Bu nedenle Emret Komutanım dizisindeki haline kıyasla görünümünde değişiklikler olduğu da görülebiliyor.

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ORÇUN KAPTAN'IN YILLAR SONRAKİ HALİ Orçun Kaptan Emret Komutanım dizisindeki başarılı oyunculuğu ile birçok insanın beğenisini topluyordu. Bu nedenle sevenleri tarafından Orçun Kaptan'ın son hali de merak edilebiliyor. İşte Emret Komutanım dizisinin Kerim Asteğmen'i, Orçun Kaptan'ın yıllar sonraki hali;



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