El yapımı ayakkabı nasıl yapılır? İzleyenleri kendine hayran bıraktı
El yapımı ayakkabı üretimiyle ilgilenen bir zanaatkâr, hazırladığı detaylı video ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ayakkabı yapımının tüm aşamalarını adım adım gösteren video, kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.
Videoda, ayakkabının kalıp çıkarma aşamasından dikimine, taban montajından son kontrole kadar tüm süreçler ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.
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Kendi ayakkabısını yapmak isteyen veya bu alanda bilgi sahibi olmayı hedefleyen birçok kişi, yorumlarda bu içeriğin kendilerine ilham verdiğini ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getirdi.
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İşte el yapımı bir ayakkabının aşama aşama üretim süreci...