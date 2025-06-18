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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 18 Haziran 2025 Çarşamba 09:37 |

El yapımı ayakkabı nasıl yapılır? İzleyenleri kendine hayran bıraktı

El yapımı ayakkabı üretimiyle ilgilenen bir zanaatkâr, hazırladığı detaylı video ile sosyal medyada büyük beğeni topladı. Ayakkabı yapımının tüm aşamalarını adım adım gösteren video, kısa sürede yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.

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