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TREND
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 07:30

Edirne'de kar sevinci! Vatandaşlar kar topu oynamak için sokağa çıktı

Balkanlarda yurda giriş yapan ve etkili olan kar yağışının mutluluğunu yaşayan Edirneliler, Selimiye Camisinin gölgesinde kartopu oynadı, kayak yaptı.

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