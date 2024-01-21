Edirne'de kar sevinci! Vatandaşlar kar topu oynamak için sokağa çıktı

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Edirne'de akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak devam eden kar yağışı, şehir merkezini beyaza bürüdü.

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Yılın ilk karını görmenin mutluluğunu yaşayan gençler, kent meydanlarında buluşup kartopu oynayarak eğlenceli anlar yaşadı.

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Bazı çocuklarda Selimiye Meydanında kayak yaptı. Yılın ilk karını görmenin mutluluğunu yaşadığını söyleyen Kemal Yavuz, kar yağışıyla birlikte Selimiye Camii ve meydanın daha da güzel göründüğünü belirtti.

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Doğu illerinden Edirne'ye geldiğini söyleyen Kadri Karaman, "Edirne sıcaktır diye kar yağışından kaçıp Edirne'ye geldim ancak burada da kar yağışı başladı" dedi.

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Gençlerden Baran Kunduz ise kar yağışı nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade etti.

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Yaşlı vatandaşlardan İsmet Serpecik ise kış mevsimini uzun bir aradan sonra yaşadıklarını ve tarlalara kar yağışının çok iyi geleceğini vurguladı.

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