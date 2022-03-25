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TREND
Eklenme tarihi: 25 Mart 2022 Cuma 10:05

Dünyanın gözünden Türkler! İşte Türkler ve Türkiye hakkında söylenenler

Kimileri düşünceleriyle dünyaya yön veren birer filozof, kimileri icatlarıyla yeni ufuklar açan birer deha. Kimileri de büyük ordulara sahip komutanlar. Ortak noktalarıysa Türkler hakkında söz söylemiş olmaları. İşte dünyanın diğer milletleri gözünden Türkler ve tarihe not düşülen o sözler...

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