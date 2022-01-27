dünyanın en zor testi olduğu iddia edilen dikkat testi! Sosyal medyayı salladı

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Bu resimdeki kitabı bulmak belki de dünyanın en zor şeylerinden bir tanesi... Bakalım bulabilecek misiniz? Testin cevaplarını foto galerinin sonunda bulabilirsiniz...

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Resimdeki maskesiz adamı bulabilir misiniz?

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Bu anahtar hangi kapıyı açar?

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Bu haritadakiki uçaklardan bir tanesi test yönde uçuyor. Peki bu karmakarışık havayolu trafiğinde hangi uçağın yolundan saparak ters yönde uçtuğunu bulabilir misiniz?

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'Sandık yanılsaması' ismi verilen bu görselde 16 adet daire yer alıyor. Yerlerini bulabilir misiniz?

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Güvercinler arasına gizlenmiş kediyi görebildiniz mi? İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre söz konusu karedeki kediyi en erken tespit eden kişinin rekoru 18 saniye.

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Resimdeki yavru köpeği fark ettiniz mi?

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Ekmek kızartma makinesini bulun

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Can simitleri arasındaki donutu (tatlı çörek) bulun.

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Külah dondurmalar arasından pembe , mavi ve yeşil renkli buz dondurmayı bulun.

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Bu resimdeki renkli ejder yumurtasını bulun.

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Bu resimde iki adet tek taş yüzük gizli. Bakalım bulabilecek misiniz?

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Bu karede kaç tane ayak görüyorsunuz

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Macar karikatürist Gergely Dudas'ın sosyal medyada yayınladığı bu kare kısa sürede hayli popüler oldu. Peki bu karedeki futbol topu nerede?

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Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

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Bu iki karedeki farklı şeyi görebiliyor musun?

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Bu karede hangi harfi görüyorsun?

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Bu kumar masasında kim hile yapıyor?

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Hangi çocuk oyunda hile yapıyor?



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Bu resimde kaç tane hayvan var?

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Resimdeki kadınlardan hangisi hamiledir?

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Bu noktaları, elinizi kaldırmadan 4 düz çizgi çizerek birleştirebilir misiniz?

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Kadınlardan hangisi adamın eşi?

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Resimdeki uğur böceği nerede?

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Kutuların hangisinde para var?

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Kedinin sahibi kim?

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Avcıların aradığı geyik nerede?

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Kayıp rakam hangisi

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Eksik parça hangisi?

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Hedef tahtalarından hangisi farklı?

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Bu karedeki tekli koltuk nerede?



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Bu resimde de bir poker pulu saklı

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Bu resimdeki kalem nerede?

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Farklı görünen kediyi bulun

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Çiftler arasından farklı olanı bulun.

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Hangisi diğerlerinden farklı?

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Resimlerden hepsi aynı, sadece bir farklı. Farklı olanı bulabilir misin?

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Hangi inek diğerlerinden farklı oturuyor?

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Farklı olan resmi bulun.

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Buradaki resimlerden farklı olanı bulabilecek misin?

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Diğerlerinden farklı ikiliyi bulun.

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Hangi at diğerleri gibi değil?

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Hangi köpek ötekilerden farklı görünüyor?

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CEVAPLAR

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Masadan pul çalan kırmızı elbiseli kadın hile yapıyor.

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Sarışın çocuk elinde taş saklıyor.

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Dikkatli kişiler fotoğrafın sağ alt köşesindeki çantayı nane yeşili kurdele ile aynı tonda olduğunu tespit edebiliyor.

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Kedinin sahibi, taytları yırtılmış olan kız (ortadaki). Sağındaki kızın taytındaki yırtılmanın sebebi ise kediden ziyade bir yere takılmasından dolayı gerçekleşemiş olabilir.

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11 ve 32

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2 numara

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Ortadaki hedef tahtası kenarlardakinden farklı

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