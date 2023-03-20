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TREND
Eklenme tarihi: 20 Mart 2023 Pazartesi 15:46

Dünyanın en zor tekerlemesi! Çok az insan doğru bir şekilde söyleyebiliyor

Günümüzde dil becerilerini geliştirmek için çocuklara tekerlemeler ile eğitim de verilmektedir. Konuşma ve okuma eğitimi etkinliklerinde bu yola başvurulur. Söylenmesi kolay tekerlemelerin yanı sıra söylenmesi çok zor tekerlemeler de bulunmaktadır. İşte en zor tekerleme örnekleri;

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