Dünyanın en 'tuhaf' güvenlik sistemi! Mandal ve pil yardımıyla bakın neler yaptı

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İşte dünyanın en 'tuhaf' mandallı güvenlik sistemi...

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Önce mandalın bu kısmına tutkal döküyoruz.

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Daha sonra elimizdeki AA pili üzerine yapıştırıyoruz.

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Bu şekilde...

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Ancak işlem bununla bitmiyor, bize bir pil daha lazım!

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Diğer pili de aynı şekilde mandalın diğer yüzüne yapıştırıyoruz.

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Böylece mandalın her iki kısmında da iki adet AA pilimiz bulunuyor. Şimdi geçelim bir sonraki adıma...

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Matkapla mandalın ağız kısmını iki uçtan deliyoruz.

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Daha sonra da küçük bir vida ile deliği kapatıyoruz.

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Bu şekilde vidalama işleminden sonra mandalın iki ucu da birleşmiş oluyor.

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Mandalın alt ve üst dudağına da iki ayrı vida koymayı unutmayın ve vidalamayı iç kısımdan yapın.

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Şimdi de bize alarm sesi verecek minik bir aygıt buluyoruz.

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Bu cihazın kablolarını kesmemiz gerekiyor.

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Bunun için falçata işimizi görecek!

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Kesme işlemi başlıyor.

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Daha sonra lehim tüpüne kabloları bir bir batırıyoruz.

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Lehim makinesiyle bu kabloları mandalla birleştiriyoruz.

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Aynen bu şekilde...



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Daha sonra mandalın bu yüzüne biraz tutkal dökelim.

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Ardından cihazı mandala öylece yapıştıralım.

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Çalışmamızın son hali bu...

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Sıra kabloları pillere bağlamaya geldi.

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Tek tek bu kabloları pillere uygun şekilde lehimle bağlıyoruz.

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Bağlantıyı yaptıktan sonra minik bir sarı kabloya ihtiyacımız olacak.

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Bu büyüklükte bir kablo yeterli gelecek.

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Kablonun ucunu yine falçatayla dış derisinden kurtarıyoruz.

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Geri dönüşüm güzel şey. Farklı bir amaç için aldığını fakat daha sonra kullanmadığınız bir şeyi daha başka amaçlar için dönüştürmek hem cebe hem doğaya kar. Ama bazıları işi abartmış olabilir. Tıpkı araban jantından mangal yapan bu adam gibi. Elindeki 2 çift jant ve bir boş tüple mangal yapan bu adam, internet üzerinden tık rekoru kırdı.

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Çalışmasının her aşamasını kaydeden adamın işi bittiğinde ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.

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İşte 2 jant ve bir boş tüplü mangal yapan adam ve nasıl yaptığının o enteresan görüntüleri..

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Bilgisayar kullanıcılarının en dikkat ettiği noktalardan birisi de bilgisayar kasaları. Bu adam için de bu dediğimiz geçerli olsa gerek ki kendisine böyle bir tasarım yapmayı düşündü. İşte Araba jantının bilgisayar kasasına nasıl dönüştüğünün fotoğrafları...

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Az sonra göreceğiniz 'şey' gerçekten de muhteşem fizik kuralını gözler önüne seriyor.

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Önce bakır tel buluyoruz.

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Ardından bir pil...

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Ve de mıknatıs...

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Daha sonra bakır teli sarmamızı sağlayacak büyükçe bir kalem gerekiyor ve sarmaya başlıyoruz.

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Elinizle uzun süreceğini düşünüyorsanız matkaptan faydalanabilirsiniz.

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Gördüğünüz gibi bakır tel istediğimiz gibi sarmal bir hal aldı.

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İşte bu kadar...

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Daha sonra pil ile mıknatısı ters şekilde yapıştırmamız gerekiyor. İşte bu adımdan sonra 'mucize'ye tanık olacaksınız'

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İşte bu şekilde...

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Daha sonra hazırladığımız bakır telin içine pili sokmamız gerekiyor.

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Aynen bu şekilde işleme başlıyoruz...

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Pili bakır telin içine koyduğumuz anda...

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Kendi kendine hızla hareket etmeye başladığına şahit olacaksınız!

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Şimdi pili yine bakır telin içine bırakıyoruz.

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Gördüğünüz gibi kendi kendine hareketlenmeye başlıyor.

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Ve hızlı bir şekilde diğer uca kadar kendi kendine hızla gidiyor.

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İşte bu kadar...

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Aynı şekilde bu bakır teli sonsuz döngüye de çevirebiliriz.