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TREND
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 14:48

Dünyanın en 'tuhaf' güvenlik sistemi! Mandal ve pil yardımıyla bakın neler yaptı

Bu mandala dikkatlice bakın; az sonra adım adım değişmeye başlayacak ve sonunda bakın neye dönüşecek?

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