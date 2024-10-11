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TREND
Eklenme tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:43

Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de! Buradan geçmek cesaret ister

Dünyanın en tehlikeli yolu olarak seçilen Derebaşı Virajları Fransız ve Alman ortak yapımı olan 35 farklı ülkede yayın yapan Arte TV ekibi, Trabzon Valiliği ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle bölgede belgesel çekimi gerçekleştirdi.