Dünyanın en tehlikeli yolu Türkiye'de! Buradan geçmek cesaret ister

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile Trabzon Valiliği'nin ortak çalışmaları sonucunda, şehirde turizmin canlanması ve doğa sporlarına olan ilgiyi artırmak amacıyla yeni bir festival düzenlenmesi planlanıyor. Bu kapsamda, Trabzon'un doğal güzellikleri ve adrenalin dolu parkurlarıyla öne çıkan Derebaşı Virajları'nda "Adrenalin Festivali" hayata geçirilecek. Festival, hem yerli hem de yabancı turistleri bölgeye çekmeyi hedefleyecek. Ayrıca, Cumhuriyetimizin 101. yılına özel, 27 Ekim 2024 Pazar günü saat 10.00'da Derebaşı Virajları'nda görkemli bir motosiklet sürüş ve Off-Road etkinliği düzenlenecek. Dünyanın en zorlu yollarından biri olarak bilinen bu bölgede gerçekleştirilecek Off-Road yarışları, Türkiye'nin dört bir yanından gelen katılımcıları ve izleyicileri bir araya getirecek.