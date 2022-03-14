Dünyanın en soğuk köyü! Otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor

Bitkisel tüketim ürünlerinin yetişmediği köyde, marketlerin tezgahları balık ve et ürünleriyle dolu...
Evlerin içine soğuk nedeniyle su tesisatı döşemek imkansız olduğu için bölgede tuvaletler ev dışına inşa edilmiş.
Bölgede otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor. Garaj dışına çıkan araçlar, durmadan yollarına devam etmek zorunda. Çünkü aracınızı durdurursanız, muhtemelen soğuk nedeniyle tekrar çalıştıramazsınız.
Yeni Zelanda'lı fotoğraçı Amos Chapple, iki günlük Oymyakon ziyaretini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.