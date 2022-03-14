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TREND
Eklenme tarihi: 14 Mart 2022 Pazartesi 10:48

Dünyanın en soğuk köyü! Otomobiller sadece garajlarda çalıştırılabiliyor

Rusya topraklarında, Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 kilometre güneyindeki Oymyakon Köyü'nde 1926 yılında ölçülen -71.2 derece, Kuzey Yarınmküre'de ölçülen en düşük sıcaklık olma özelliğini taşıyor.

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