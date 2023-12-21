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TREND
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2023 Perşembe 10:53

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilmişti... Fiyatı 2 katına çıktı

Dünyanın en kötü yemekleri arasında seçilmişti ama çıkan haberlerin ardından fiyatı 2 katına çıktı

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