Dünyanın en iyi 100 tuzlu hamur işi! Listede Türkiye'den 5 lezzet var

91 - Frigideiras





Frigideiras, gevrek bir hamurdan yapılan ve genellikle domuz eti ve sığır eti karışımı olan kıyma ile doldurulan, baharat ve soğanla tatlandırılmış geleneksel bir tuzlu hamur işidir. "Frigideiras" adı, geleneksel olarak bir tavada kızartıldıkları için hazırlama yönteminden gelir ("Portekizcede "frigideira"). 1796'da "Frigideiras do Cantinho" adlı kuruluşta yaratıldılar, ancak tarifleri sıkı bir şekilde korunan bir sır olarak kalmaya devam ediyor.ş geleneksel bir tuzlu hamur işidir. "Frigideiras" adı, geleneksel olarak bir tavada kızartıldıkları için hazırlama yönteminden gelir ("Portekizcede "frigideira"). 1796'da "Frigideiras do Cantinho" adlı kuruluşta yaratıldılar, ancak tarifleri sıkı bir şekilde korunan bir sır olarak kalmaya devam ediyor.