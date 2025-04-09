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TREND
Eklenme tarihi: 9 Nisan 2025 Çarşamba 17:36 |

Dünyanın en iyi 100 tuzlu hamur işi! Listede Türkiye'den 5 lezzet var

Dünyanın dört bir yanından en çok beğenilen tuzlu hamur işleri bir araya geldi! Türkiye'den Gürcistan'a, İspanya'dan Lübnan'a kadar uzanan bu lezzet listesi, geleneksel tatları keşfetmek isteyenler için harika bir kaynak. İşte TasteAtlas verilerine göre dünyanın en iyi 100 tuzlu hamur işi!

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