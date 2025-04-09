Dünyanın en iyi 100 tuzlu hamur işi! Listede Türkiye'den 5 lezzet var

1 - Pazarske mantije
Pazarske mantije, Novi Pazar'dan gelen bir Sırp yemeğidir. Bu yemek, lezzet olarak Boşnak böreğine benzer , ancak şekli oldukça farklıdır - bir fırın tepsisine yerleştirilen ve birlikte pişirilen küçük küreler halinde şekillendirilir.
2 - Banitsa with cheese (Banitsa sas sirene)
Peynirle yapılan Bulgar böreği banitsa, bu geleneksel böreğin ana versiyonudur. Tereyağlı yufka tabakalarının yumurta, yoğurt ve sirene ve feta gibi peynirlerle birleştirilmesiyle yapılır. Banitsa'nın hazırlanmasında isteğe bağlı bir malzeme vardır ve bu da yoğurdun kabarmasını ve böreğin daha kabarık ve daha zengin bir tada sahip olmasını sağlayan karbonattır.
3 - Karipap
Karipap veya körili börek, kalın tavuk ve patates köri ile doldurulmuş küçük, derin yağda kızartılmış veya fırınlanmış bir hamur işi kabuğudur. Bu lezzetli atıştırmalığın Malay Yarımadası'ndaki ve Sumatra ve Borneo'nun bazı bölgelerindeki Malaylar tarafından icat edildiğine inanılmaktadır.
4 - Focaccia di Recco col formaggio
Bu nefis peynir dolgulu focaccia, Liguria'nın gastronomi başkenti olan ve her fırında, pizzacıda ve restoranda bulunabilen Recco kasabasından geliyor. Efsaneye göre, Recco vatandaşları bu yemeği Haçlılar için az miktardaki malzemeleriyle hazırlarken, yani un, su, zeytinyağı ve biraz peynirle, 12. yüzyılda icat edildiği söyleniyor.
5 - Banitsa with cabbage (Zelnik)
Zelnik , peynir, ıspanak, yumurta, et, pırasa veya lahana gibi çeşitli malzemelerle doldurulabilen geleneksel bir Kuzey Makedonya böreğidir. En iyi sonuç için, zelnik pişirmeden önce tereyağı ve yağ ile fırçalanmalı, böylece börek altın-kahverengi bir renk kazanmalıdır.
6 - Burek
Burek, çeşitli tuzlu içlerle doldurulmuş yufka katmanlarından oluşur. Türk kökenli olmasına rağmen, bu yemek Bosna ulusal mutfağının gurur verici bir mücevheri haline gelmiştir. Çoğu yerli, sadece kıymalı burek'e burek denebileceğini iddia etse de, aynı yemek başka içlerle de karşımıza çıkar ve bu diğer çeşitler farklı isimlerle bilinir: sirnica (süzme peynir), zeljanica (ıspanak) ve krompiruša (patates).
7 - Tiropita
Tiropita, peynir (genellikle beyaz peynir) ve yumurta karışımıyla doldurulmuş yufka hamurlarından oluşan popüler bir Yunan atıştırmalığıdır. Yemek genellikle üçgen parçalara sarılır ve fırına verilmeden önce eritilmiş tereyağı ile fırçalanır. Bu lezzetli hamur işi neredeyse her Yunan fırınında bulunur, ancak genellikle yanında çok sayıda sosla servis edildiğinde meze olarak servis edilir.
8 - Pastel
Brezilya'daki en yaygın fast food ürünlerinden biri, derin yağda kızartılmış, doldurulmuş bir hamur işi olan pastel olarak bilinir. Bu yarım daire veya dikdörtgen şeklindeki minyatür turta, çoğunlukla rendelenmiş tavuk, kıyma, mozzarella veya küçük karidesler olmak üzere çeşitli malzemelerle doldurulur.
9 - Burek sa sirom
Burek sa sirom, yuvarlak veya sarmal şeklinde olan ve peynir ve yumurta karışımıyla doldurulan bir yufka böreğidir. Hamur, un, tuz ve su (ve belki biraz yağ) ile yapılır ve yarı saydam tabakalara gerilir. Yufka hamur tabakaları büyük bir tepsiye istiflenir ve her bir tabaka yağ veya yağ ve maden suyu ile serpilir ve peynir ve yumurta dolgusu ile kaplanır.
10 - Paçanga böreği
Paçanga böreği, özellikle Anadolu bölgesinde ve şehrin geleneksel Sefarad Yahudi spesiyalitesi olarak kabul edilen İstanbul'da popüler olan bir Türk börek çeşididir. Yufka veya yufka hamurunun pastırma (tuzlanmış, dinlendirilmiş, kurutulmuş dana eti) ve kasar peyniri ile doldurulmasıyla yapılır.
13 - Spanakopita
Spanakopita, pişmiş ıspanak, limon suyu, beyaz peynir ve bazen dereotu dolgulu tereyağlı, gevrek yufka hamurundan oluşan bir Yunan ıspanaklı turtadır. Küçük bir atıştırmalık, meze veya hafif bir ana yemek olarak servis edilebilir. Elde taşınan yiyeceklerin çiftçilik geleneği nedeniyle, turtalar başlangıçta ceplerinde taşıyıp çalışırken tüketen tarla işçileri için icat edilmiştir.
14 - Brik
Tunus briki, çeşitli tuzlu malzemelerle doldurulmuş gevrek hamurun kullanıldığı popüler bir yemektir. Geleneksel olarak, brik yapmak için malsouqa hamuru kullanılır, ancak daha kolay bulunan yufka hamuru genellikle bunun yerine kullanılır. Brik genellikle çıtır çıtır, katmanlı bir doku elde etmek için lamine hamur katmanlarıyla yapılır.
15 -Pirozhki
Pirozhki, genellikle sokak yemeği olarak satılan, ancak evde de yapılabilen en popüler Rus yemeklerinden biridir. Cep boyutunda, oval şekilli pirozhki, tatlı çeşitleri için taze meyveler, reçeller ve süzme peynir veya tuzlu çeşitleri için et, yumurta, sebze, balık ve pirinç gibi çeşitli malzemelerle doldurulmuş maya hamurlu çöreklerdir.
16- Kol böreği
Kol böreği, spiral şeklinde şekillendirilmiş milföy hamuruyla yapılan bir Türk börek çeşididir. Hamur, peynir, ıspanak, patates veya çam fıstığı ve kuş üzümü ile kıyma gibi çeşitli malzemelerle doldurulur. Yemeğin adı, hamurun uzun, kol benzeri görsel görünümüne atıfta bulunarak kol böreği anlamına gelir.
18 - Empanadas chilenas
Şili empanadaları genellikle soğan, kıyma, zeytin, kuru üzüm ve haşlanmış yumurta ile doldurulmuş buğday unu hamuruyla yapılır. Bu yarım daire şeklindeki turtalar genellikle fırında pişirilir. Yıl boyunca hazırlanıp tüketilseler de, Şili empanadaları özellikle Eylül ayındaki Fiestas Patrias sırasında popülerdir.
21 - Empanada de cordero
Empanada de cordero, Balear Adaları'ndan gelen bir İspanyol empanadası türüdür. Galiçya empanadalarının aksine, Mallorca empanadaları mayasız hazırlanan bir hamura sahiptir. Hamur, yumurta sarısı, domuz yağı veya tereyağı, un, tuz, zeytinyağı ve ılık su kombinasyonuyla yapılır.
22 - Pīradziņi
Bu hilal şeklindeki hamur işleri, ülke genelinde çok sayıda çeşidi bulunan ulusal Letonya yemeklerinden biridir. Maya ile hazırlandıklarında, geleneksel olarak daha büyük boyuttadırlar ve atıştırmalık olarak servis edilirler. Genellikle ince, tereyağlı bir hamur işi ile yapılan daha küçük versiyonları, çeşitli doyurucu çorbaların yanında yenmek üzere tasarlanmıştır.
24 - Feteer meshaltet
Fetir meshaltet, sade veya kıyma, peynir, helva, çikolata veya kuru üzüm gibi çeşitli tatlı veya tuzlu malzemelerle doldurulabilen, gevrek katmanlı hamur işlerinden oluşan bir Mısır lezzetidir. Bu yemeğin tarihi firavunların zamanına kadar uzanır ve o zamanlar tapınaklarda Tanrılara adak olarak sıklıkla kullanılırdı.
25 - Skopelitiki tiropita
Skopelitiki tiropita, Skopelos adasında geleneksel olarak hazırlanan bir tür Yunan peynir dolgulu börektir ( tiropita ). Börekte, dolgu için Skopelos bölgesinden yerel keçi sütünden yapılmış beyaz peynir ve zeytinyağı kullanılırken, hamur genellikle çok amaçlı un, zeytinyağı, su, tuz ve sirkeden oluşur.
26 - Priganice
Priganice, Karadağ'dan gelen popüler bir atıştırmalıktır. Hamur, un, su, yağ, tuz, maya ve şekerle yapılır. Kızartma işlemi sırasında çok fazla yağ çekmemesi için bazen hamura yoğurt veya rakı eklenir. Priganice tuzlu veya tatlı versiyonlarda yapılabilir ve sıcak servis edilmesi, ardından taze peynir, bal, meyve reçelleri veya şekerle birlikte tüketilmesi önerilir.
28 - Paszteciki
Polonya paszteciki, mantar, lahana veya kıyma gibi çeşitli dolguların etrafına sarılmış mayalı veya tereyağlı hamurdan oluşan popüler hamur işleri veya rulolardır. Bu pişmiş lezzetler geleneksel Polonya mutfağının bir parçası olsa da ve başlangıçta çeşitli doyurucu çorbalarla (özellikle Noel pancar çorbası) eşleştirilirken, 1960'larda benzersiz pasztecik szczeciński geliştirildi.
29 - Pastizz
Pastizz, Malta'nın ulusal atıştırmalığıdır, bezelye, ricotta, hamsi, tuzlanmış dana eti veya elma gibi malzemelerle doldurulmuş bir yufka böreğidir. İnce hamur, aralarında yağ katmanları olacak şekilde gerilir ve açılır, bu da bitmiş ürünün tipik gevrek dokusunu elde etmek için kullanılır.
30 - Gibanica
Hırvatistan, Slovenya ve Makedonya gibi ülkelerde yaygın bir görüntü olmasına rağmen, gibanica esas olarak Sırbistan ile ilişkilendirilir. Yufka hamurunun (bazen maya hamuruyla değiştirilir) kremalı peynir ve yumurta kombinasyonuyla birleştirildiği geleneksel bir turta benzeri yemektir.
32 - Plăcintă
Latincede düz kek anlamına gelen placenta kelimesinden gelen Plăcintă , un, su, yumurta, süt, maya ve bir tutam tuzdan oluşan geleneksel bir kızarmış hamur işi veya ince bir kektir. Bu kızarmış veya derin yağda kızartılmış hamur işi sıcak olarak tüketilir ve genellikle tatlı veya tuzlu bir dolguyla doldurulur.
36 - Kalitsounia
Yunan adası Girit'ten gelen kalitsounia veya skalotsounia , çok sayıda farklı şekilde gelen ve hem tuzlu hem de tatlı olabilen geleneksel, küçük boyutlu bir atıştırmalıktır. En geleneksel haliyle, mayasız bir hamur işi ve mizithra adı verilen taze inek sütü peynirinden oluşan bir dolguyu birleştirir .
41 - Su böreği
Su böreği, su böreği anlamına gelir ve hazırlanması en zor böreklerden biri olarak bilinen bir Türk böreği çeşididir. Geleneksel olarak peynir ve maydanozla doldurulur. Hamur tabakalarının fırınlanmadan önce su, zeytinyağı, süt ve yumurta karışımına batırılması gerekir, bu da böreği yumuşak ve sulu yapar, dolayısıyla adı da buradan gelir.
42 - Sigara böreği
Silindirik sigara böreği, ünlü bir Türk derin yağda kızartılmış böreğidir. İnce hamurdan yapılmış bu küçük, çıtır rulolar, kremalı bir peynir ve maydanoz karışımıyla doldurulur. Geleneksel olarak , birçok börek çeşidinde yaygın bir malzeme olan ince yufka hamuru tabakalarıyla veya daha kalın bir yufka hamuruyla yapılırlar .
44 - Gougères
Gougères, choux hamurundan ve peynirden, çoğunlukla rendelenmiş Comté , Emmentaler veya Gruyère peynirinden yapılan küçük, içi boş böreklerdir . Bu peynir börekleri genellikle şampanya veya şarap gibi içeceklerin yanında soğuk veya oda sıcaklığında servis edilir, ancak meze olarak da sıcak olarak servis edilebilirler.
46 - Gül böreği
Gül böreği, spiral veya gül şeklinde şekillendirilmiş tek kişilik bir börek türüdür . Yufka veya yufka hamuru geleneksel olarak en popüler dolgularla doldurulur: ıspanak, yumuşak beyaz peynir, patates veya kıyma. Bir araya getirildikten sonra hamur bobin benzeri bir şekle getirilir ve börek daha sonra altın rengi kahverengi olana kadar pişirilir.
48 - Plăcintă cu cartofi
Plăcintă cu cartofi, patates püresi ile doldurulan ve daha sonra her iki tarafı altın sarısı olana kadar yağda veya domuz yağında kızartılan düz, yuvarlak bir hamur köftesinden oluşan geleneksel bir hamur işi yemeğidir. Ekstra lezzet için dolguya rendelenmiş peynir, tuzlu tereyağı, sotelenmiş doğranmış soğan ve baharatlar eklenebilir.
49 - Echpochmak
Echpochmak, Tataristan'dan gelen geleneksel bir hamur işidir. Bu Tatar ve Başkurt hamur işi, patates, et ve soğanla doldurulmuş mayalı hamurdan oluşur. Hamur genellikle süt, yumurta, un, tereyağı, ekşi krema, tuz, şeker ve maya karışımıyla yapılırken, iç harcı kuzu eti, patates, soğan, tuz, karabiber, tereyağı ve kimyon içerir.
50 - Perepichka
Perepichka, mayalı hamurun içinde bulunan yumuşak, fazla baharatlı olmayan bir sosisten oluşan ikonik bir Ukrayna sokak yemeğidir. Tüm kombinasyon derin yağda kızartılır ve genellikle herhangi bir sos olmadan dumanı üstünde sıcak servis edilir. Bu favori Kiev sokak yemeğinin ilk versiyonu 1981'de Bohdan Khmelnytsky caddesindeki küçük bir büfede ortaya çıktı.
52 - Vatrushka
Vatrushka, genellikle tatlı süzme peynirle doldurulan ve kuru üzüm veya diğer meyve parçalarıyla kaplanan, ancak meyve reçelleri veya etle de yapılabilen popüler bir Rus halka şeklindeki hamur işidir. Hamur işinin adı Roma dillerinden ödünç alınmıştır ve Romence'de vatra, ateşte pişirilen ekmek anlamına gelir .
54 - Pasty
Pasty, geleneksel bir pastadır. İstenilen malzemelerle doldurulan ve daha sonra kızarana kadar pişirilen bir pasta kabından oluşur. Piştikten sonra, pasty sıcak olarak servis edilebilir, ancak soğuduktan sonra da tüketilebilir. En popüler ve yaygın olarak bilinen pasty türü Cornwall'ın Cornish pasty'si olsa da, içine konulan malzemeye bağlı olarak körili patates pasty, İskoç yumurtalı pasty, peynir ve Marmite pasty ve hatta klasik yemeği taşınabilir hale getiren shepherd's pie pasty gibi daha birçok pasty türü vardır.
55 - Seada
Bu derin yağda kızartılmış Sardunya hamur işleri, buğday veya irmik hamurunu hafif tuzlu bir peynir dolgusuyla birleştirir. Sebadalar genellikle yuvarlaktır ve tatlı ve aromatik genç Pecorino Sardo peyniriyle doldurulur. Öncelikle tutumlu ve rustik bir yemek olan, özellikle çobanlar tarafından sevilen sebadalar, başlangıçta tuzlu bir yemekti, ancak günümüzde klasik bir Sardunya tatlısını temsil ediyorlar.
56 - Pâté haïtien
Bu Haiti lezzetleri, küçük kareler halinde şekillendirilmiş ve sığır eti, tavuk, domuz eti veya hatta balık gibi çeşitli et türleriyle doldurulmuş milföy hamurundan oluşur. Bunlar düzenli olarak çok sayıda özel etkinlik ve kutlamada servis edilir, ancak Haiti köfteleri ayrıca doyurucu bir yemek olarak pirinç ve fasulye ile de eşleştirilebilir.
57 - Molote
Molotlar, quesillo, mantar ve farklı et türleri gibi çeşitli malzemelerle doldurulmuş, derin yağda kızartılmış, oval şekilli mısır tortillalarıdır. Yemeğin üzerine genellikle yeşil veya kırmızı salsa ve ekşi krema eklenir. Molotlar çoğunlukla akşamın geç saatlerinde sokak yemeği olarak satılır ve çok sayıda aç müşterinin iştahını doyurur.
58 - Pitarakia
Pitarakia, peynirle doldurulmuş küçük yarım ay şeklindeki hamur işlerinden oluşan Milos adasının bir spesiyalitesidir. Hamur işi hamuru genellikle un, zeytinyağı, soğan, otlar, tuz ve ılık su ile yapılırken, iç harcı taze çekilmiş karabiberle karıştırılmış ufalanmış yerel peynir (örneğin feta veya manoura ) kadar basit olabilir.
59 - Cocarrois
Cocarrois, Balear Adaları'ndan gelen geleneksel bir sebze böreğidir. Hamur, adanın empandas de cordero'suna benzer, ancak portakal suyu ve şekerle zenginleştirilmiştir. Hamuru yapmak için kullanılan diğer malzemeler arasında un, zeytinyağı, yumurta sarısı ve domuz yağı veya tereyağı bulunur.
61 - Varaždinski klipič
Bu uzun ekmek ruloları, Varaždin'in Hırvatistan'ın başkenti olduğu 18. yüzyıla dayanan Varaždin şehrinin bir spesiyalitesidir. Un, süt, yağ, maya, şeker ve tuzdan oluşurlar. Her klipič en az 23 cm uzunluğunda olmalı ve bittiğinde, dış tarafta dört kat görünür olmalıdır. Pişirmeden önce, hamur geleneksel olarak yumurta sarısı ile fırçalanır ve kimyon, kabak veya susam tohumları serpilir.
63 - Bungeoppang
Bungeoppang, kırmızı fasulyelerle doldurulmuş, balık şeklindeki alışılmadık bir Güney Kore böreğidir. Dış kabuğu, yumurta, un, kabartma maddeleri, şeker ve sudan oluşan basit bir hamurla yapılır. Balık şeklindeki kalıplara dökülür ve daha sonra ortasına bir kepçe pürüzsüz veya iri kırmızı fasulye ezmesi yerleştirilir.
64 - Pastel de Chaves
Bu istiridye şeklindeki Portekiz lezzeti, kıyılmış dana eti, ekmek ve soğanın benzersiz bir karışımıyla doldurulmuş bir milföy hamuru kabuğuyla yapılır. Pastel de Chaves hazırlama geleneği 1862'ye dayanır ve popüler bir efsaneye göre, bu benzersiz hamur işlerini satan ilk kişi, pastel de Chaves'in satın alınabileceği ilk işletme olan Casa do Antigo Pasteleiro'nun kurucusu Teresa Feliz Barreira'dır.
66 - Curry beef triangle (Ga li su)
Curry beef triangle, Hong Kong'dan gelen bir hamur işidir. Hazırlamak için hamur bir daire şekline getirilir, ardından genellikle kıyma, soğan, sarımsak, köri tozu ve bezelye karışımıyla doldurulur. Daha sonra bir üçgene katlanır, çırpılmış yumurtalarla kapatılır ve yüksek ateşte yağda kızartılır.
67 - Bučnica
Bučnica, rendelenmiş balkabağı, tuz, taze peynir, tereyağı, ekşi krema ve yumurta karışımıyla doldurulmuş ince hamur katmanlarından yapılan rahatlatıcı bir Hırvat rulo böreği veya strudel'dir. Tuzlu rulo börek, dışı altın-kahverengi bir renk alana kadar fırında pişirilir ve bir kaşık ekşi krema ile ılık olarak servis edilmesi önerilir.
68 - Tsouknidopita
Bu geleneksel Yunan böreği, iki kat yufka arasına yerleştirilen pişmiş veya sotelenmiş ısırgan otlarından oluşur. Isırgan otlarının yanı sıra, iç harcı otlar, soğan ve ufalanmış beyaz peynirle de birleştirilebilir. Tsouknidopita, hala sıcak ve çıtır çıtırken taze olarak hazırlandığında en iyi şekilde servis edilir ve meze, atıştırmalık veya hafif bir ana yemek olarak tüketilebilir.
69 - Cornish pasty
Cornish pasty, Cornwall'a özgü popüler bir yemektir. D harfi veya yarım ay şeklinde şekillendirilmiş bu çıtır ve sulu hamur işi, sığır eti ve çeşitli kök sebzeler ve baharatlarla doldurulur. Hamur işinin altın rengi, yumurta veya süt sırlama kullanılarak elde edilirken, iç kısmı patates, şalgam, soğan, küp doğranmış sığır eti, otlar ve baharatlarla doldurulur.
71 - Karelian pasty (Karjalanpiirak)
Karjalanpiirakka, ince bir çavdar kabuğuna sarılmış çeşitli dolgulardan oluşan geleneksel bir börektir. Geleneksel olarak oval bir şekle getirilir ve üstü her zaman açık bırakılır, böylece günümüzde çoğunlukla pirinç veya arpa lapası ve patates püresi ile hazırlanan kremalı dolgu sergilenir.
72 - Bourekia
Bourekia, genellikle ince ve gevrek yufka hamuruyla yapılan ve peynirle doldurulan geleneksel bir hamur işidir. Küçük, yarım daire şeklindeki hamur işleri tatlı veya tuzlu versiyonlarda gelir ve genellikle altın rengi kahverengi olana kadar yağda kızartılırlar. Tatlı versiyonda genellikle yufka hamur ceplerini doldurmak için taze, tuzsuz anari peyniri, yumuşak, hafif tatlı bir Kıbrıs peynir altı suyu peyniri, tarçın ve şeker kombinasyonu kullanılır.
77 - Beef bun (Niu rou bao)
Sığır etli çörek, Hong Kong tarzı bir hamur işidir. Kıyma ile doldurulmuş, genellikle doğranmış soğan veya köri eklenmiş, daha sonra rulo haline getirilmiş ve pişirilmiş bir hamurdan oluşur. Hamur genellikle şeker, un, su, süt, maya ve kremanın bir kombinasyonu ile yapılır.
78 - Panades
Panades, Belize'de empanada'nın bir versiyonudur ve derin yağda kızartılmış, hilal şeklinde bir mısır unu hamurunun içine beyaz balık veya kırmızı veya siyah fasulye doldurulmasından oluşur. Bu lezzetli, çıtır atıştırmalıklar geleneksel olarak lahana, biber ve soğanla yapılan lezzetli bir salsa sosuyla eşleştirilir.
79 - Pastechi
Pastechi, tavuk, dana eti, ton balığı, sebze veya peynir gibi çeşitli malzemelerle doldurulmuş derin yağda kızartılmış, hilal şeklindeki hamurdan oluşan ve atıştırmalık olarak da servis edilebilen geleneksel bir kahvaltıdır. Ana malzeme genellikle ince kıyılmış soğan, yeşil biber, kereviz sapı, kuru üzüm, kimyon, hindistan cevizi ve acı biberle birleştirilir.
80 - Chipa so'o
Chipa so'o, Paraguay ve Arjantin'de popüler olan tuzlu bir kektir. Hamur, domuz yağı, mısır unu, mısır nişastası, süt, tuz ve peynirin bir kombinasyonuyla hazırlanır. Hazırlandıktan sonra, hamur toplar halinde şekillendirilir ve yumurta ve kıyılmış veya ince kıyılmış et karışımıyla doldurulur.
82 - Rasstegai
Rasstegai, ortasında bir delik bulunan ve yumurtalı ciğerden mantarlı pilava kadar çok çeşitli dolgularla doldurulan geleneksel bir hamur işidir. Ancak geleneksel dolgu, mersin balığı veya somon gibi kıyılmış balıktır. Hamur işi un, maya, süt, yumurta, tereyağı, şeker ve tuzla yapılırken balık dolgusu genellikle soğan, tereyağı ve krema ile birleştirilir.
85 - Panada
Panada, İspanyol ve Latin Amerika empanadalarına ilginç bir Endonezya yorumudur . Bu derin yağda kızartılmış, hilal şeklindeki hamur işleri mayalı hamurdan ve balık bazlı bir dolgudan oluşur. Endonezya versiyonu geleneksel olarak skipjack ton balığı, soğan, hindistan cevizi sütü, acı biber ve diğer isteğe bağlı malzemelerin bir kombinasyonuyla doldurulur.
86 - Mooncake (Yuebing)
Orta Sonbahar Festivali veya Ay Festivali sırasında yenen eski bir Çin lezzeti olan ay keki, yueh ping adı verilen kısa bir hamurdan yapılan ve geleneksel olarak siyah susam veya lotus çekirdeği ezmesiyle, kırmızı fasulye, kavrulmuş domuz eti, yeşil fasulye, hurma ve tuzlanmış ördek yumurtası sarısıyla doldurulan bir börektir.
91 - Frigideiras
Frigideiras, gevrek bir hamurdan yapılan ve genellikle domuz eti ve sığır eti karışımı olan kıyma ile doldurulan, baharat ve soğanla tatlandırılmış geleneksel bir tuzlu hamur işidir. "Frigideiras" adı, geleneksel olarak bir tavada kızartıldıkları için hazırlama yönteminden gelir ("Portekizcede "frigideira"). 1796'da "Frigideiras do Cantinho" adlı kuruluşta yaratıldılar, ancak tarifleri sıkı bir şekilde korunan bir sır olarak kalmaya devam ediyor.ş geleneksel bir tuzlu hamur işidir. "Frigideiras" adı, geleneksel olarak bir tavada kızartıldıkları için hazırlama yönteminden gelir ("Portekizcede "frigideira"). 1796'da "Frigideiras do Cantinho" adlı kuruluşta yaratıldılar, ancak tarifleri sıkı bir şekilde korunan bir sır olarak kalmaya devam ediyor.
92 - Bureek muwaraq
Bu lezzetli Libya böreği, kıyma, doğranmış soğan, tuz, karabiber ve çeşitli baharatların bir karışımıyla doldurulmuş hamurdan oluşur. Hamur genellikle un, su, tereyağı, kabartma tozu ve tuzla yapılır. İnce gevrek hamur katmanları, yağa batırılmış hamurun katlanması ve tekrar tekrar açılmasıyla yapılır.
94 - Burgenländischer Krautstrudel
Burgenländischer krautstrudel, Burgenland'a özgü bir tuzlu strudel çeşididir ve lahana dolgusuyla doldurulmuş ince bir strudel hamurundan oluşur. Dolgu genellikle ince kıyılmış beyaz lahana, şeker, yağ, tuz ve karabiber, kimyon ve hindistan cevizi gibi baharatların bir kombinasyonuyla hazırlanır.
95 - Pierekaczewnik
Polonya'nın simgesel pierekaczewnik'i , Polonyalılar, Litvanyalılar, Ruslar, Belaruslular, Ukraynalılar, Yahudiler ve Tatarlar gibi birçok farklı halkın bir araya geldiği eski doğu sınır bölgelerinde ortaya çıkmıştır. Yemek, 14. yüzyılın başlarında gelen ve yanlarında zengin oryantal mutfağını getiren Tatar yerleşimciler tarafından Polonya'ya getirilmiştir.
97 - Grammelpogatscherl
Burgenland'dan gelen lezzetli bir lezzet olan grammelpogatscherl, hamurunda incecik doğranmış kızarmış domuz yağı küpleri ( grammeln ) bulunan küçük, lokma büyüklüğünde bir hamur işidir. Hazırlanışındaki malzemeler yerden yere değişse de, hamur işi genellikle un, yumurta, maya, süt, tuz ve kızarmış domuz yağının bir kombinasyonuyla yapılır.
100 - Majamir
Majamir, Suriye'nin Yabroud bölgesinden gelen geleneksel bir yemektir. Yemek, kıyma, domates, soğan ve yumurta karışımıyla doldurulmuş yuva şeklindeki bir hamurdan oluşur. Hamur, un, su, yağ ve tuzla yapılır, küçük toplara yuvarlanır, yuvalara şekillendirilir ve et karışımıyla doldurulur.