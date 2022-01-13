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TREND
Eklenme tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:27

Dünyanın en güzel 51 yeri! Listede Türkiye'den iki doğa harikası var

Dev buzullar, ilginç dağlar ve vahşi hayvanlarla dolu ovalar... Dünyamız muhteşem güzelliklerle dolu. İşte dünyanın en güzel 51 yeri. Dünyanın dört bir yanı muhteşem güzelliklerle dolu. Bir süredir içinde bulunduğumuz pandemi süreci nedeniyle bu güzelliklerden mahrum kalınmış olsa da gelecekte yeniden bu eşsiz rotaları keşfetmek için insanlar bekleyiş içerisinde. Dünyaca ünlü seyahat dergisi Conde Nast Traveller, bu güzellikleri derlediği bir liste yayımladı.

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