Dünyanın en güzel 51 yeri! Listede Türkiye'den iki doğa harikası var

1 / 52

Uçsuz bucaksız çöller, inanılmaz güzellikteki koylar, balta girmemiş ormanlar, engin dağlar ve olağanüstü güzellikteki şelalelerle dolu listede Türkiye'den de iki muhteşem yer var. İşte Okyanusya'dan Afrika'ya, Amerika'dan Avrupa'ya gelecekte mutlaka görmeniz gereken dünyanın en güzel 51 yer.

2 / 52

Angel Şelaleleri, Venezuela Venezuela, dünyanın en yüksek şelalesi olan Angel Şelalerine ev sahipliği yapıyor. UNESCO koruması altındaki Canaima Milli Parkı'nda bulunan 3,212 metrelik Angel Şelaleleri şelaleleri. ülkenin en popüler cazibe merkezi olma özelliği taşıyor. Niagara Şelalelerinden 19 kat daha yüksekten akan bu devasa doğa harikası mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri.

3 / 52

Antarktika Antarktika'nın yüzde 99'u buzla kaplı olsa da, manzara hala şaşırtıcı derecede çeşitli olmayı başarıyor. Gerçeküstü mavi buzullar, aktif yanardağlar görenleri hayran bırakmayı başarıyor. Drake Geçidi'nin sert su yolları ve el değmemiş karın 360 derecelik manzarası bu insansız kıtayı muhteşem kılan ayrıntılar olarak karşımıza çıkıyor.

4 / 52

Antilop Kanyonu, ABD Antilop Kanyonu, Amerika'nın güneybatısındaki doğa harikası kanyondur.. Navajo "suyun kayaların arasından aktığı yer" anlamına gelir ve kanyonun erozyon yoluyla oluşumuna bir atıftır. Kaya oluşumları arasındaki dar, dalgalı boşluklar, güneş ışığı çizgili taştan süzüldüğünde canlı desenler oluşturur. Bu yönü Antilop Kanyonu'nu dünyanın en güzel 51 yerinden biri haline getirmekte

5 / 52

Araşiyama Bambu Korusu, Japonya Her gezgin, Japonya'nın tarihi başkenti Kyoto'nun eteklerindeki bu bambu korusunun sonsuz yüksekliklerini deneyimlemelidir. Deneyim görsel dünyanın ötesine bile uzanıyor: 1996'da Japonya Çevre Bakanlığı, Japonya'nın en iyi 100 Ses Manzarası listesine Araşiyama Bambu Korusunu da dahil etti. Burada gezerken duyulacak olan sesler olağanüstü bir güzelliğe sahip.

6 / 52

Atacama Çölü, Şili Atacama Çölü, batısında Büyük Okyanus'un bulunduğu Şili'nin dünyaca ünlü bir çölüdür. Neredeyse yağmurun hiç yağmadığı bu çöl, NASA tarafından da uzay araçlarının test edildiği yer olarak biliniyor. 1971 yılında yağan yağmura kadar 400 yıl boyunca bölgede yağış kaydedilmemiştir. Günümüzde de Atacama dünyanın en kurak yeri olmayı sürdürmekte.

7 / 52

Baobabs, Madagaskar Afrika'nın ve dünyanın en büyük adalarından biri olan Madagaskar, doğal yaşantısı kadar tabiatıyla da büyük bir zenginliğe ev sahipliği yapmakta. Adanın güzellikleri arasında dev güveler, böcek gözlü lemurlar ve asırlık ağaçların neredeyse 75 metre yüksekliğe ulaştığı gerçeküstü Baobab Bulvarı gibi yerler bulunuyor.

8 / 52

Azor Adaları, Portekiz Atlas Okyanusu'nde yer alan Azor takım adaları, Amerika keşfedilene kadar uzun bir süre Avrupalıların Batı'da ulaştıkları en uç nokta olarak kaldı. Gerçek bir doğa harikası olan Azorlar günümüzde turizm açısından da oldukça gelişmiştir. Atlas Okyanusu'nda Portekiz'e bağlı adalar topluluğu olan Azorlar, Avrupa'da güneş battığı son yer olma özelliği de taşıyor.

9 / 52

Banff Ulusal Parkı, Kanada Dünyanın en büyük yüzölçümüne sahip ikinci ülkesi olan Kanada, çok sayıda doğa güzelliğine de ev sahipliği yapıyor. Uçsuz bucaksız ormanları, dağları ve buzullarıyla doğa tutkunlarının en gözde rotalarından biri olan Kanada'nın batı kısmındaki Alberta eyaletinde bulunan Banff Ulusal Parkı, ülkenin en önemli tabiat zenginliklerinden biri.

10 / 52

Boracay, Filipinler Muhteşem kıyı şeritleri ve romantik gün batımları ile Boracay'ın insanlar tarafından neden dünyanın en iyi adalarından biri olarak seçildiğini anlamak çok kolay. Ne yazık ki bu doğa harikası yer son dönemlerde aşırı kalabalıklaştı. Bu da beraberinden çevre sorunlarını getirdi. Oluşan olumsuzlukları telafi etmek için Boracay birkaç yıl önce "rehabilitasyon" için kapatıldı. Şimdi ise sadece belirli sayıda ziyaretçiye açık.

11 / 52

Boulders Kumsalı, Güney Afrika Cumhuriyeti False Bay Sahil şeridinde, Masa Dağı'nın yaklaşık 27 km güneyinde yer alan Boulders Kumsalı, Cape Town'ın parlak mavi sular, granit kayalar ve hatta penguenleriyle meşhur güzel manzaralarını sergiliyor. Pek çok insan burada sevimli Afrika penguen topluluğundan sadece birkaç metre uzakta yüzüyor.

12 / 52

Cabo San Lucas, Meksika 67 milli parka, 6 bin kilometreden fazla kıyı şeridine ve çöllerden karla kaplı yanardağlara kadar uzanan manzaralara ev sahipliği yapan Meksika, bahar tatili klişelerinden çok daha fazlasıdır. Cabo San Lucas. Kaliforniya Körfezi'nin Pasifik Okyanusu ile buluştuğu bu yerde, bölgenin turkuaz sularını, deniz yaşamını ve ikonik Cabo San Lucas Kemeri'ni deneyimlemek unutulmaz bir anı olacaktır.

13 / 52

Moher Kayalıkları İrlanda Çok az yer, 700 metreye ulaşan yükseklikteki bu doğa harikası gibi bir güzelliğine erişebilir. Delilik Kayalıkları olarak bilinen Moher Kayalıkları, nefes kesen uçurumlarıyla ada ülkesi İrlanda'nın Galway bölgesinin hemen güneyinde yer almaktadır. Film sahnelerine de sık sık ev sahipliği yapan bölge, İrlanda'ya gelen turistlerin de ziyaret ettiği bir yerdir.

14 / 52

Denali Ulusal Parkı, ABD ABD'nin en büyük eyaletlerinden bir olan Alaska'daki Denali Ulusal Parkı, doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Denali'nin güzelliği, aşırı düşük sıcaklıklara göğüs germeye değer. 6 milyon dönümlük parıldayan gölleri ve pürüzlü dağları olabildiğince çok görerek ziyaretinizden bir yolculuğa çıkın.

15 / 52

Galapagos Adaları, Ekvator İnsanların çok az olduğu, doğa ve vahşi yaşamla baş başa kalabileceğiniz bu rota size hem romantik hem de adrenalini yüksek bir tatil vaat ediyor. Charles Darwin'in uzun bir yolculuğa çıkıp ulaştığı ve Evrim Teorisi'ne temel oluşturacak canlılarla karşılaştığı bu coğrafya ulaşması zor olsa da görülmeye değer.

16 / 52

Grand Kanyon, ABD Genellikle Dünyanın Yedi Doğa Harikasından biri olarak adlandırılan Büyük Kanyon Ulusal Parkı, bir nedenden ötürü çoğu gezginin listesinde yer alıyor. Devasa bir coğrafyaya yayılan Grand Kanyon, Hollywood filmlerinin de sıklıkla çekildiği yerler arasında bulunuyor. Burası özellikle maceracı gezginlerin hayallerini süsleyen bir doğa harikası.

17 / 52

Faroe Adaları Faroe Adaları dünyanın kuzey ucunda, Kuzey Atlantik'in ortasında yer alan bir adalar topluluğudur. Soğuk ve puslu havasıyla bilinen Faroe Adaları özellikle fotoğrafçıların favori rotaları arasında. Danimarka'ya bağlı olan bu adalarda çok az sayıda insan yaşıyor. İşte koyunlarıyla ünlü Faroe Adaları hakkında bilinmesi gerekenler...

18 / 52

Büyük Bariyer Resifleri, Avustralya Dünya üzerindeki en büyük canlı varlık olan Great Barrier Reef uzaydan görülebilmesine rağmen, en iyi görüş noktası, her yıl ziyarete gelen hevesli şnorkelle yüzücülere ve dalgıçlara aittir. Dalışın ardından yeniden yüzeye çıkmanız gerekiyorsa bunu Whitsundays'da dünyanın en güzel plajlarından biri olarak kabul edilen Whitehaven Plajı'nda yapın.

19 / 52

Grönland, Danimarka Grönland, günümüzde Danimarka'ya bağlı bir yer. Dünyanın en büyük adası olan Grönland'ın manası "yeşil toprak" olsa da bölge yılın neredeyse tamamını kar ve buzlarla kaplı geçiriyor. Kuzey ışıklarının da gözlemlenebildiği Grönland, maceracıların keşif rotasında yer alıyor. 2.166.000 kilometrekarelik yüzölçümüyle dünyanın en büyük adası konumundaki Grönland'ta bu büyüklüğüyle ters orantılı olarak sadece 58 bin kişi yaşamakta.

20 / 52

Halong Bay, Vietnam Kuzeydoğu Vietnam'da bulunan Halong Körfezi, tümü tropikal ağaçlar ve vahşi yaşam tarafından işgal edilen mavi suları ve kireçtaşı adalarının yayılmasıyla sevilir. Kendiniz için sisle örtülü zümrüt havzasının güzelliğini ve bununla ilgili mitleri ve hikayeleri deneyimlemek için tekne turu ideal bir seçim.

21 / 52

Skye Adası, İskoçya Sonsuz dalgalı tepeleriyle, büyülü Skye Adası, hayallerin yapıldığı şeydir. Buradaki doğa zamansız olsa da adada tamamen modern bir yemek sahnesi de var. Michelin yıldızlı mutfağı tatmak için daha güzel bir yer düşünemiyoruz. Burası aynı zamanda ünlü Outlander dizisinin de çekimlerine ev sahipliği yapan bir yer olarak biliniyor.

22 / 52

Baykal Gölü, Rusya Baykal Gölü, Rusya'nın uzak köşesinde, Sibirya'da bulunan bir doğa harikası. Dünyanın bilinen en eski ve derin gölü olan Baykal, kış aylarında tamamen donmakta. Türklerin tarih sahnesine çıktığı ilk yerlerden biri olan Baykal Gölü'nün de böyle bir yönü var. Baykal Gölü, Sibirya'nın seyrek yerleşimli bir coğrafyasında bulunuyor. 30 milyon yıl önce oluşan Baykal Gölü, bu anlamda dünyanın bilinen en eski gölü olma özelliği taşıyor.

23 / 52

Tekapo Gölü, Yeni Zelanda Mor, pembe ve mavi renkli acı bakla çiçekleri Yeni Zelanda'ya özgü olmasa da Okyanusya'nın bu güney ucunda gerçekten en canlı şekilde açıyor. Özellikle Tekapo Gölü'nde çiçekler, ülkenin en çarpıcı manzaralarından birini yaratmak için kristal berraklığındaki suyun fonunda yan yana diziliyor.

24 / 52

Laguna Colorada, Bolivya Şili'deki San Pedro de Atacama'nın kuzeyine yaklaşık üç saatlik bir sürüş mesafesinde, And Dağları'nın gölgesindeki bu tuz gölü, aşırı sıcakta gelişen yosunların sonucu olan kan kırmızısı sularıyla tanınır. Flamingolar Aralık'tan Nisan'a kadar en iyi halleriyle görünüyor: Göl suyla dolu olduğunda, fotoğraflar için daha yansıtıcı hale geliyor ve kuşlar ürüyor. Gölü günbatımında, en kızıla döndüğünde yakalamaya çalışın.

25 / 52

Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı, Brezilya Brezilya'nın Lençóis Maranhenses Ulusal Parkı'nın coğrafyası yeryüzündeki hiçbir şeye benzemiyor. Haziran başındaki yağmur mevsimi her çukurları suyla dolar Zihnin nasıl algıladığıyla doğru orantılı olarak ya boğulmuş bir çöl ya da kumlu bir göl olarak görülür. Ulusal Parkı, özel kılan da bu yönüdür.

26 / 52

Machu Picchu, Peru Machu Picchu, günümüzde de çözülememiş gizemleriyle insanları büyülemeye devam ediyor. Peru'daki And Dağları'nın yüksek bir noktasında bulunan bu tarihi şehir bundan yüz yıl kadar önce dünyanın geri kalanı tarafından varlığı bilinmiyordu. Bir tesadüf eseri keşfedilen bu tarihi kent 2.430 metre yüksekliğinde kurulmuştur.

27 / 52

Milford Sound, Yeni Zelanda Yeni Zelanda, özellikle Güney Adası'nın batı kıyısında nefes kesici manzaralara yabancı değildir. Örnek olay: Milford Sound, tüm Yüzüklerin Efendisi fantezilerinizi yaşayabileceğiniz dağlık bir fiyort olarak karşınıza çıkar. Tüm zamanların en çok izlenen filmlerinden olan bu epik serinin çekildiği yer olan Milford Sound, Yüzüklerin Efendisi hayranlarının uğrak yeri.

28 / 52

Fuji Dağı, Japonya Japonya'daki en güzel yeri seçmek zor, ancak 3.777 metrelik Fuji Dağı bu ödülü alabilir. Dağ ve kiraz çiçeği ağaçlarının en güzel manzarası için ilkbaharda Kawaguchiko Gölü'nü ziyaret edebilirsiniz. Ya da hevesli bir yürüyüşçüyseniz, kar Fuji'nin zirvesine erişime izin verecek kadar eridiğinde, Temmuz ortasından Ağustos sonuna kadar bir gezi planlayabilirsiniz.

29 / 52

Kilimanjaro Dağı, Tanzanya Afrika'nın en yüksek zirvesi, diğer pek çok ünlü dağdan daha çarpıcı görünüyor, çünkü herhangi bir dağ sırasının parçası olmayan eski bir stratovolkan. Bu, 5.800 metrelik zirvenin her yönden geniş, düz ovalara indiği ve Tanzanya'nın yaygın topografyasında serap benzeri bir darbe olduğu anlamına geliyor. Ek bir bilgi; Dağın zirvesine çıkmak için teknik dağcılık becerisi gerekmiyor. Dolayısıyla bölge amatörlerin de ilgi gösterdiği bir yerdir.

30 / 52

Namib Çölü, Namibya Namib Çölü, Güney Afrika ülkesi Namibya'ya adını veren bir doğal oluşumdur. Gergedan, zürafa ve fil popülasyonlarının yanı sıra dünya dışı manzaraları ve izole edilmiş lüks localarıyla Namibya, Dünya'nın başka hiçbir yerine benzemez. Aslında, kırmızı kum tepeleri ve iskelet ağaçları, Güneybatı Afrika yerine Mars'a ışınlandığınızı düşünmenize de neden olabilir.

31 / 52

Na Pali Kıyıları, Hawaii Kauai, yükselen şelaleleri ve izole hilal plajlarıyla dünyanın en muhteşem sahil şeridinden birine sahiptir. Sadece harikalarını yaşamak için biraz çaba göstermeye hazır olun: Na Pali yalnızca bir helikopterden, katamarandan veya oldukça meşakkatli bir yürüyüşten görülebilir. Dolayısıyla bu güzelliği tanıklık etmek için biraz efor sarfetmeniz gerekiyor.

32 / 52

Okavango Deltası, Botswana Kuzey Botsvana'da 49 milyon dönümlük bir nehir deltası olan yemyeşil Okavango Deltası, çitaların, zebraların, bufaloların ve gergedanların özgürce dolaştığı gerçek bir cennet gibidir. Afrika'nın kışı boyunca delta taşkınları sırasında yağmurlardan sonra ziyaret edin: Savanın otları düşükken, su yollarındaki büyüme tonlarca yaban hayatı çekiyor.

33 / 52

The Pitons, St. Lucia St.Lucia'nın manzarası ziyaretçilerini büyülüyor. Pitonlar olarak bilinen çarpıcı kuleler ikilisi. İki volkanik zirve - Gros Piton ve Petit Piton - adadaki en ikonik yerlerdir ve ziyaretçiler çeşitli şekillerde tadını çıkarabilirler. Tekil bir deneyim, bir günün daha iyi bölümünü alan bir etkinlik olan dağlarda yürüyüş yapmak olmalıdır; ya da ayaklarınızı deniz seviyesinde tutmayı tercih ediyorsanız, Sugar Beach'te bir havlu atın.

34 / 52

Playa de Las Catedrales, İspanya Avrupa'nın İber Yarımadası'nda bir varış noktası olan İspanya, ada cennetleri ve yarı uzak kumlu plajları ile ünlüdür. Galiçya kıyısındaki küçük bir kum şeridi olan ve gelgitte doğal taş kemerlerin yürünebilir bir "katedral" oluşturduğu Playa de Las Catedrales hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

35 / 52

Plitvice Ulusal Parkı, Hırvatistan Plitvice Gölleri Ulusal Parkı, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e yakın bir konumda yer alan gerçek bir doğa harikası. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde de yer alan Plitvice Tabiat Parkı özel olarak koruma altında. Hırvatistan'a özellikle de başkent Zagreb'e gelenler bu ünlü rotayı da mutlaka ziyaret ediyor.

36 / 52

Provence, Fransa Görünüşe göre sonsuz lavanta tarlaları, Provence'ı Fransa'nın en güzel yerlerinden biri yapıyor. Çiçeklerden elde edilen uçucu yağın şişelendiği ve sabun, losyon ve krem yapımında kullanıldığı fabrikalar bu bölgeyi işaret ediyor. Ancak muhteşem menekşe manzaralarından oluşan çok sayıda alan Fransa'nın da gurur kaynağı konumunda.

37 / 52

Raja Ampat Adaları, Endonezya Raja Ampat, Batı Papua'nın batı kıyısındaki yaklaşık 1.500 adadan oluşan bir zincirdir. Yemyeşil ormanlarla kaplı sivri uçlu lav tepeleri; dik uçurum duvarlarından filizlenen palmiyeler; derin kanyonların içine ve dışına sürekli bir biçimde sis sürükleniyor. Endonezya'nın en özel rotalarından biri olan Raja Ampat turistlerin de ilgi odağı.

38 / 52

Salar de Uyuni, Bolivya Güneybatı Bolivya'da yer alan Salar de Uyuni dünyanın en büyük tuz düzlüğü olma özelliği taşıyor. Bu tuz gölü kuruduğunda, dümdüz ve göz kamaştırıcı beyaz tuz karolarından oluşan bir tabaka haline dönüşüyor. Salar de Uyuni yağışlı mevsimde, sığ göl gökyüzünü yansıtır ve rüya gibi bir sonsuzluk yanılsaması yaratır.

39 / 52

Reynisfjara, İzlanda Dünyamızın uydusu ayın bir kıyı şeridi olsaydı, muhtemelen Reynisfjara'ya benzeyecekti. Güney İzlanda'daki Vik'ten arabayla sadece 20 dakika uzaklıkta, simsiyah kum ve muhteşem şekilli bazalt sütunlar, bu sahili zaten etkileyici bir ülke olan İzlanda'yı en etkileyici yerlerden biri yapıyor.

40 / 52

Kapadokya, Türkiye Türkiye'de tüm şehirlerin kayalara oyulduğu bir bölge olan Kapadokya, başlı başına inanılmaz bir doğa olayı. Ancak ne zaman sıcak hava balonları gökyüzünü kaplasa ki çoğu gün doğarken havalanmaya başlar, güzellik seviyesi kelimenin tam anlamıyla doruklara ulaşıyor. Güzel Atlar Ülkesi anlamına gelen Kapadokya, yer altı şehirlerinin yanı sıra peri bacalarıyla da hayranlık uyandırıyor ve bu haliyle dünyanın en güzel 51 yerinden biri olmayı başarıyor.

41 / 52

Pamukkale, Türkiye Pamukkale'nin 17 katmanlı havuzları, kaplıcalar kadar güzeldir. Bir tür kireçtaşı olan beyaz traverten yığınlar Denizli şehrine bakar ve 34 derecelik suları gök mavisi Ege gökyüzünü mükemmel bir şekilde yansıtır. Burası aynı zamanda Laodikeia Antik Kenti'nin de yanı başında yer alan bir doğal güzelliktir. Bölgede yer alan antik havuz turistlerin ilgi odağı olmayı başarmıştır.

42 / 52

Svalbard, Norveç Dünyanın en kuzeyindeki yerleşim yeri olan Svalbard, küresel ısınmadan olumsuz etkileniyor. Norveç'e bağlı olan Svalbard takımadalarının en önemli kasabası ve dünyada en kuzey yerleşim birimi Longyearbyen ise iklim değişiminden mustarip. Burası aynı zamanda kutup ayısı saldırına uğrama ihtimali olduğu için herkesin sokaklarda silahla dolaşmak zorunda olduğu bir yer. Toprakları yılın büyük bölümünde donmuş bir vaziyette olan Svalbard'ta ölüler yüzlerce kilometre uzaklıkta, Norveç'te defnedilmekte.

43 / 52

Serengeti Ulusal Parkı, Tanzanya Tanzanya'nın Serengeti bölümü, bir Afrika macerası için ideal bir rota olma özelliği taşıyor. Yıllık 1,500 kilometrelik bir döngüde 1,5 milyon antilobun Doğu Afrika'yı kat etmesine tanıklık etmek için Ocak ve Mart ayları arasında bölgeye çok sayıda ziyaretçi akın ediyor. Büyük göç olarak adlandırılan bu olay belgesellere de konu olmuş durumda.

44 / 52

Sokotra Adaları, Yemen Arap yarımadasının güneyindeki Yemen'e bağlı bir adalar topluluğu olan Sokotra, Hint Okyanusu, Kızıldeniz ve Basra Körfezi'nin kesiştiği stratejik bir noktada yer alıyor. Yemen'e ait olmasına rağmen BAE gibi ülkelerin askeri müdahalede bulunduğu Sokotra, bitki örtüsüyle eşsiz bir özelliğe sahip. Sadece Sokotra'da yetişen bitkilerle ada dikkat çekiyor.

45 / 52

Torres del Paine Ulusal Parkı, Şili Granit sütunları, masmavi gölleri ve otlayan guanaco'larla görülen bozkırlarıyla Torres del Paine, tüm Güney Yarımküre'deki en etkileyici yerlerden biridir. Bölge aynı zamanda yürüyüşçüler için son derece popüler bir destinasyondur: Usta gezginler dokuz gün içinde bu uzun parkuru baştan sona yürüyerek kat edebilir.

46 / 52

Wulingyuan, Çin Çin'in Hunan Eyaletindeki bu cazibe merkezi, gökdelenlerin doğanın versiyonu olan binlerce kumtaşı sütun içeriyor. Bu doğal gökdelenlerin bazıları Empire State Binası'nın orta noktasından bile daha uzun. Kendisine özgü yapısıyla dikkat çeken Wulingyuan, bölgeyi ziyaret eden turistlerin de ilgi odağı olmayı başarıyor.

47 / 52

Trolltunga, Norveç Trolltunga, birçok doğa harikasına sahip olan Norveç'in en ünlü turistik destinasyonlarından biri. 1100 metre yüksekliğe sahip Trolltunga dağının sarp yamaçları ve eteklerinde bulunan gölün manzarası dünyada en çok fotoğraflanan yerler arasında. Bölge son yıllarda sosyal medya sayesinde büyük bir popülarite kazanmış durumda.

48 / 52

Ubud, Endonezya Bali adasındaki Ubud'un düzinelerce sessiz köye ve huzurlu kırsal manzaraya sadece birkaç dakika uzaklıktadır. Otelinizde bir motosiklet veya bisiklet kiralayıp önceki nesillerin binlerce yıldır yaptığı gibi teraslara bakan çiftçiler tarafından canlı tutulan köylerde, mandalina bahçelerinde ve pirinç tarlalarında kaybolabilrisiniz.

49 / 52

Uluru, Avustralya 700 milyon yıllık Uluru'yu (veya Ayers Kayası) yukarıdan sıcak hava balonuyla ya da çölün karşısındaki motosikletle nasıl görüntülemeyi seçerseniz seçin ihtişamına tanıklık etmek her yolcunun listesinde mutlaka olmalıdır. Bu görkemli kaya Avustralya yerlileri Aborjinler tarafından da kutsal olarak kabul edilmektedir. Uluru'nun en ilginç yönlerinden biriyse neredeyse Avustralya'nın tam ortasında yer almasıdır.

50 / 52

Victoria Şelaleleri, Zimbabve-Zambiya Her 60 saniyede bir şelalenin üzerine dökülen 500 milyon litre suyun en net görüntülerini görmek için bölgeyi Şubat ve Mayıs ayları arasında ziyaret edin. Öncesindeki yağmur mevsiminde aşırı yağışlar buna izin vermezken Zambiya ve Zimbabve'yi ayıran bu doğa harikasını görmek için turistler yılın kalanında bölgeye akın etmekte.

51 / 52

Zakintos, Yunanistan Mikonos ve Santorini'den çok daha az kalabalık olan Zakintos, dünyadaki en güzel plajlardan biri olan Navagio Plajı'na sahiptir. Kayalıklarla korunan Navagio'ya yalnızca tekneyle erişilebilirsiniz. Yunanistan'ın batısında İtalya'ya bakan bir yönde bulunan Zakintos, özellikle balayı çiftlerinin uğrak bir rotası.