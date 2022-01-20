Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada?
Ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaşan ünlü ABD'li internet sitesi Global Firepower 2022 yılının sıralamasını paylaştı. Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri sıralamasındaTürk Hava Kuvvetleri de kritik bir yer buldu. Türkiye asker sayısı, donanma gücü ve hava kuvvetleri ekipmanlarıyla bu tür sıralamalarda her zaman zirvedeki ülkelerden biri oluyor. Peki globalfirepower sitesinin yaptığı sıralamada zirvede hangi ülkeler var? Bölgesinde ve dünyada etkin gücüyle bilinen Türk hava kuvvetleri bakın listede kaçıncı oldu. İşte bu önemli haberin detayları... İşte 2022'de dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip 60 ülke...