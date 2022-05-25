Dünyanın en garip hayvanları! İlk kez göreceksiniz

1. Tersiyer
Bu küçük primatların göz bebekleri beyinlerinden daha büyüktür. Bu hayvanlar sıçrama ve tırmanma konusunda çok beceriklidirler. Bir ağaç dalına tutunduklarında onları daldan ayırmak gerçekten çok güçtür.
3. Proboscis Maymunu
Asya'nın yerli bir türü olan bu maymunlar genellikle Borneo'da yaşar. Sarkık burunlarını dişileri ve diğer maymunları etkilemek için kullanırlar.
4. Geoduck
Panopea generosa olarak bilinen bu istiridyemsi canlının şekli biraz manidar. Uzun yaşaması ( 140 yıl ) ve bir seferde 5000 dişiyi dölleyebilmesi sebebiyle iktidarsızlığa çare olabileceği düşünülerek tüketilen bir canlıdır. Tek doğal düşmanı insanlardır.
5. Fil kulaklı ahtapot
"Dumbo" lakaplı, bu ahtapotun sarkık kulakları okyanus tabanında yiyecek bulmasına olanak tanıyor.
6. Kel Uakari
Kel Uakari maymunları için parlak kırmızı yüz sağlıklı olmanın işaretidir ve bu hayvanlar eşlerini seçerken buna dikkat ederler. Genellikle Brezilya ve Peru'da suya yakın yerlerde yaşarlar.
7. Deniz Gergedanı
Denizin tek boynuzlu atları olarak bilinirler. Boynuzlarının içinde muhtemelen çevreyi daha iyi algılamalarına yarayan sinirler bulunmaktadır.
8. Cape Yağmur Kurbağası
Bu hayvan elleri olan bir kayaya benziyor. Bu hayvanın yaşam alanı Güney Afrika'dır. Sokakta ya da kamusal alanlarda karşınıza çıkabilirler.
9. Zürafa biti
Bu hayvanların erkekleri dişilerinden 2-3 kat uzundur. Bu uzun boyunlarını diğer erkeklerle kavga etmek amacıyla kullanırlar.
10. Aksolotl
Aksolotllar (Ambystoma mexicanum) kaplan semenderi grubuna ait Meksika semenderlerinin en tanınmış üyelerindendir.
Ait olduğu sınıfın diğer üyelerinin aksine aksolotllar başkalaşım geçiremediklerinden suda yaşamak zorunda olan canlılardır. Diğer semenderler başkalaşımlarını tamamladıktan sonra (tamamen suyu terk etmeseler bile) karadaki yaşama da uyum sağlayabilirlerken aksolotllar bunu başaramazlar. Erişkin bir aksolotl (1.5 ya da 2 yaşında) genellikle 25 cm boyundadır, bununla birlikte 15 ila 45 cm uzunluklar arasında olabilirler; ancak 30 cmden uzun aksolotllar pek de bulunmaz. Aksolotllar vücut yapısı olarak tipik bir semenderle aynı olsa da, kafasının yanlarında bulunan solungaçlarıyla onlardan ayrılır. Gözkapakları yoktur.
11. Sepet Yıldızı
Bu deniz yıldızı türü kollarında bulunan mikroskobik kancalarla minik avlarını yakalayıp ağzına doğru yavaşça götürür. Genellikle geceleri avlanır fakat beslenmek için gündüzü bekler.
12. Mantis Karidesi
Mantis karidesinin gözünde 12 renk reseptörü vardır. Yeri geldiğinde kıskaçlarıyla 80 kph'lik bir hızla rakiplerine vurabilirler.
13. Yılbaşı ağacı solucanı
Bu hayvanlar dünya üzerindeki tropikal resiflerde yaşarlar. Bu solucanlar yaklaşık 3-4 cm uzunluğundadır.
14. Derin deniz denizanası
2013 yılında NOAA Okeanos Explorer tarafından keşfedilen ilginç bir denizanası türü.
15. Balonlu fok
Erkek balonlu foklar dişileri etkilemek için burun deliklerinin birisinden çıkarttıkları balon benzeri yapıyı şişirebilirler.
16. Kırmızı Dudaklı Yarasa Balığı
Galapagos adalarında denizin 30 metre veya daha altında bulunan bu garip görünümlü balığın boyu 40 cm' ye kadar ulaşabilir. İyi bir yüzücü olmadığı için deniz yüzeyinde yürümek için göğüs yüzgeçlerini kullanır. Yüzmekten çok yürümeyi tercih ettiği söylenilen balığımızın deniz tabanına oturduğu da söylenenler arasında. Erişkinliğe erişen balıklarda sırt yüzeyi dikenli bir uzantıya dönüşür ve bu şekilde avlarını kendilerine çekerler. Kırmızı dudaklı bu şirin balığın nasıl bir evrimden geçtiğini düşünmek bile insanı şaşırtabiliyor.
17. Semer sırtı tırtıl
Bu şirin yaratık kelebek oluncaya kadar yırtıcılardan korunmak için rahatsız edici bir zehir salgılar.
18. Bitki piresi
Bu hayvanların kuyruklarından salgılanan kimyasal yırtıcıları uzak tutar. Kuyruklarının bir diğer faydası yere düştüklerinde düşüşü yavaşlatması.
19. Pigbutt solucanı
Bu havyanın domuz poposunu andıran şekli sebebiyle ismi 'Pigbutt' konulmuştur. Okyanus yüzeyinin 3000 feet altında yaşarlar.
20. Kocaman dişleri olan derin deniz kalamarı
Atlantik Okyanusu'nda bir Alman araştırma gemisi tarafından keşfedilen bu ilginç türün insan dişi gibi dişleri var. Her ne kadar korkutucu görünüyor olsa da okyanus yüzeyinin 6000 feet altında yaşadığından karşılaşma ihtimaliniz çok düşük.
21. Cüce ipek maymunu
Doğduğunda yalnızca 15 gramdır. Kuyruk hariç ortalama 136 mm boyunda olan bu hayvanların kuyrukları çoğu zaman vücutlarından daha büyük olur. Bu özellikleriyle beraber, Güney Amerika kıtasının en küçük maymunu ünvanını kazanmıştır. Küçücük boylarına rağmen 5 metre sıçrayabilen cüce ipek maymunları, Yukarı Amazonlarda, Peru, Ekvador, Kolombiya, Bolivya ve Brezilya'da yaşamaktadırlar.