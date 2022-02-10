Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! Bermuda Şeytan Üçgeninden kurtulan var mı?

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Yüzlerce uçak ve gemi enkazının bulunduğu bu bölgede hayatını kaybeden insan sayısı binlerle ifade edilmektedir.

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Ve işte 1970 yılında Porto Rico'dan Miami'ye uçan Amerikalı pilot yaşadığı ilginç deneyim..

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"Porto Rico'dan Miami'ye doğru havalandım, yolculuğumun otuzuncu dakikasında çok garip olaylar yaşamaya başladım. Önce bütün elektronik cihazlarım arızalandı ve pusulam bozuldu. Hemen durumu kuleye bildirdim ancak etrafımda gördüğüm manzara beni şok etti.

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Uçağımın etrafını beyaz bir sis bulutu sarıyordu ve adeta etrafımda bir tünel oluşturuyordu tünelin sonunda mavi gökyüzünü görebiliyordum. Bu buluttan kurtulmak için hemen uçağı o tarafa doğru yönlendirdim ancak içinde bulunduğum buluttan tünelde önce beyaz düz çizgiler gördüm ve sonra bu çizgiler saat yönünde kıvrılmaya başladıkça...

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Elektronik cihazlarım ve pusulam düzelmişti. Kuleye nerede olduğumu sordum ve onlar da bana üç dakikadır benden sinyal alamadıklarını ancak şimdi sinyal alabildiklerini ve Miami üzerinde olduğumu söylediler. Ben onlara bir hata yaptıklarını, henüz otuz üç dakikadır yolda olduğumu ve Miami'ye ulaşmak için otuz dakikam olduğunu söyledim ancak kafamı aşağıya çevirdiğimde şok olmuştum. Miami üstünde uçuyordum."

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Tarih boyunca çok sayıda geminin, teknenin ve uçağın kaybolduğu Bermuda'ya dair çarpıcı haberlere bir yenisi eklendi.

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İnternette birçok yabancı blog, Küba sahil güvenlik ekiplerinin, 16 Mayıs tarihinde, Bermuda'da, başıboş halde dolaşan büyük bir yük gemisine müdahale ettiğini aktardı.

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İddialara göre sahil güvenlik ekipleri, Küba karasularına giren gemiyle irtibat kurmaya çalıştı. Fakat gemiden hiçbir cevap alınamadı.

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Ekipler güverteye çıkınca, geminin tamamen terk edilmiş olduğunu gördü. İnternet kullanıcıları hayalet geminin bundan tam 90 yıl önce kaybolan SS Cotapix adlı kömür yüklü gemi olduğunu öne sürdü. Haberlere göre sahil güvenlik polisleri, kaptanın seyir defterini bulmayı başardı.

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Kübalı uzman Rodolfo Salvador Cruz'un "1 Aralık 1925 günü, kaptanın notları aniden kesiliyor. Notların son bulduğu tarihe kadar herhangi bir anormallik söz konusu değil" ifadelerine yer verildi.

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Aynı bloglarda Kübalı yetkililerin "Bu gibi olayların gizemini çözmek zorundayız. Bu tür kazalar tekrar ederse, ekonomimiz büyük zarar görür" açıklamaları yaptıkları iddia edildi. Ancak Kübalı yetkililerden resmi açıklama yapılmadı. Uzmanlar iddianın gerçek dışı olabileceğine dikkat çekti.

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2 BİN 340 TON KÖMÜR TAŞIYORDU

Resmi kayıtlara göre SS Cotopaxi adlı gemi ABD'nin Güney Carolina limanından 29 Kasım 1925'te demir aldı. Kaptan W. J. Meyer komutasında 32 mürettebatla yola çıkan gemi 2 bin 340 ton kömür taşıyordu. 77 metre uzunluğunda ve saatte 17.6 kilometre hız yapabilme kapasitesindeki gemiden 1 Aralık 1925'te acil durum çağrısı alındı. Battığı söylenen geminin enkazı bugüne dek bulunamadı.

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Geminin acil durum çağrısı gönderdiği yer, tam olarak Bermuda Üçgeni olarak bilinen sulardı. ABD'nin Miami sahilleri, Porto Rico adasının San Juan bölgesi ve Bermuda adası arasında kalan Pasifik Okyanusu suları, yıllardır gizemli kazalarla anılıyor. ABD donanma tarihinde yaşanan en yüksek kayıplı kaza bu sularda gerçekleşmişti.

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USS Cyclops adlı gemi, 4 Mart 1918'de 306 mürettebatıyla ardında tek bir iz bırakmadan bu bölgede kaybolmuştu.

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28 Aralık 1948'de 32 yolcu taşıyan Douglas DC-3 tipi bir uçak yine bu bölgede kaybolmuş, uçağın akıbeti hakkında net bir bilgiye ulaşılamamıştı.

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Yıllar boyunca Bermuda Üçgeni'nde meydana gelen kazalar doğaüstü güçlere, uzaylılara ve açıklanamayan şanssızlıklara yoruldu. Bilim insanları ise bu kazalarla Gulf Stream akıntısının, manyetik alanların, düşük hava basıncının ya da deniz altındaki doğalgaz kaynaklarının bağlantısını kurmaya çalıştı.

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PUSULA ŞAŞIRMASI

Dünyanın manyetik kuzeyiyle coğrafi kuzeyi aynı değildir, dolayısıyla pusula dünyanın bazı bölgelerinde farklı bir şekilde gösterebilir ve bu da eski tarihlerde pusula kullanan gemilerin yönünü şaşırmasına sebep olabilir. Bu yüzden Amerika'ya doğru yol alan bir gemi okyanusun ortasında pusula yüzünden daireler çizerken yakıtını bitirebilir, bu da dalgalarla dünyanın farklı köşelerine sürüklenmesine yol açabilir.

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COĞRAFYA

Dünyanın bu bölgesinde okyanus üzerinde irili ufaklı binlerce ada bulunmaktadır. Ve bu adaların çevresi, görünüş itibariyle birbirlerine çok benzemektedir. Şimdiki gibi teknolojik cihazlar olmadığı için o dönemde pusulalar ve kaptanların tecrübeleri sayesinde yolculuklar yapılırdı. Bu bölgede çok fazla benzer ada bulunduğu için de yön tayini yapamayan bir çok kaptan olabileceği tahmin ediliyor.

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HAVA KOŞULLARI

Şimdiye kadar dünyanın en büyük kasırgalarının yaşandığı bölge aynı zamanda Bermuda Şeytan Üçgeni olarak ifade edilen bölgedir. Gulf Stream akıntılarının da uzantısı olduğu bu coğrafi bölgede belli aralıklarla devasa kasırgalar, fırtınalar çıkmaktadır. Bu kasırgalarda herhangi bir geminin haricinde herhangi bir uçak da çok kolay bir şekilde okyanusun dibini boylayabilir.

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