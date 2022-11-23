Dünyanın dört bir yanından şaşırtıcı kareler! Çok az kişi tarafından biliniyor

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Sınırı geçmeden Meksika'daki yangını söndüren Amerikan itfaiyecileri.

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Büsingen İsviçre toprakları içinde bulunan, ancak Almanya'ya ait bir kasabadır. İsviçre'de bulunan bir Alman şehridir ve kasaba ekonomisi İsviçre tarafından yönetilmektedir.Para birimi olarak İsviçre Frangı kullanıyorlar. Biri İsviçre'den diğeri Almanya'dan iki posta ve iki telefon kodu bulunmaktadır.

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Çocuğunu sırtına bağlayarak ameliyata giren doktor.

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Kenya'da yarısı yenmiş bir zebra

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Titanic'in lüks yemek salonu.

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Eyfel Kulesi'nin çelik kirişleri zirveye doğru uzanırken, 1888.

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Hiroşima'daki nükleer patlamanın ardından bir insan silueti.

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Los Angeles'ı tepeden izleyen "Hollywoodland" yazısı, 1925.

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Sidney Opera Evi yapımındaki ilk aşamalar, Avustralya 1973.

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New York'ta yükselmeye başlayan Dünya Ticaret Merkezi, 1971.

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Nükleer silah denemesini ön sıralardan takip eden Las Vegaslı bir grup turist, 1953.

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Berlin Duvarı'nın diğer tarafında kalan akrabalarına göstermek için bebeklerini yukarıya kaldıran çift, 1961.

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Alcatraz Operasyonu sırasında çatıdaki Amerika yerlisi.

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Özgürlük Heykeli'nin sol kolu 1882 yılının kışı, Paris'te yapım aşamasında.

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Empire State Binası'na çarpan B-25'in ardından ortaya çıkan görüntü.

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Fuji Dağı manzarasında yelkenlisiyle açılan Japon adam, 1890'lar.

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Britanya'nın Almanya tarafından aralıksız bombalanmasının ardından dumanlar altında kalan Londra.

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2. Dünya Savaşı sonrasında, Naziler'den her şeyin saklanmasıyla boş kalan National Gallery, Londra.

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2. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle Moskova Kızıl Meydan'da atılan zafer fişekleri, 1945.

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Londra'da yer alan Tower Bridge'in 19. yüzyılda ortası boşken.

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1930'larda kısmen tamamlanmış Rushmore Dağı Anıtı, ABD.

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Arkeolog Howard Carter, 1923 yılında mezarı açılan Tutankhamun'un altından lahitini incelerken.

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Büyük Buhran sonrasında birçok insana yaşam alanı olan Hooverville, Central Park, New York.

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1969 yılında, toprak kaymalarına karşı güçlendirmek amacıyla süren çalışmalar için kurutulan Niagara Şelalesi.

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Kral kobranın iskeleti.

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Bir ağacın gövdesine sıkışarak hayatını kaybeden köpeğin cesedi, ağacın salgıladığı kimyasallar sayesinde 50 yıl kadar çürümeden kalmayı başardı.

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Birleşik Devletler'in Georgia eyaletinde çeşitli ihtiyaçlar için ağaç kesen oduncular, eşine az rastlanır bir keşif gerçekleştirdiler.

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Kestikleri ağacı kamyonete yükledikten sonra ağacın oyuğuna bakan bir oduncu, ağaç gövdesinin içinde bir köpek mumyası olduğunu fark etti.

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Somali

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Derisiz bir yılan.

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Hindistan'da 25 yaşındaki genç adamı yutan dev piton.

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9.5 metrelik timsah ve önünde poz veren insanlar.

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Pasifik ve Atlantik okyanuslarının buluştuğu yer.

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Uçak kanadından sarkan yılan.

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Galik Savaşlarda ölmüş bir Romalı kafatası. M.Ö. 1. yüzyıl.

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Her yeri saran örümcek ağları.

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Buza delik açan adamın 15 dakika sonra karşılaştığı görüntü.

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NBA oyuncusu Manute Bol havuzda.

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NBA oyuncusu Giannis Antetokounmpo ve röportaj yapan gazetecinin eli.

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İsveç'te tertemiz bir su.

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Rusya Krasnoyarsk şehrinde kış...

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Çürümüş bir domates ve tohumları.

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Estetik ameliyat bağımlısı Koreli bir kadın doktorların artık silikon vermeyi reddetmesi üzerine yüzüne yemeklik yağ enjekte etti ve bu hale geldi.

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Bufalonun boynuz darbeleriyle ölen aslan.

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Tarihin ilk plastik cerrahi ameilyatı İngiltere'nin Kent şehrinde gerçekleştirildi.Tıpta bu alanda oldukça fazla gelişmeye önderlik etmiş doktor Harold Gillies tarafından yapılan ameliyat, başarılı oldu. O dönemler yeni dokuya kan gitmesi konusunda yaşanan sorun bu operasyonla aşılmıştı.

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Göçük sonrası havada duran tren rayı.

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İsveç'te 2,2 metre yüksekliğe ulaşmış karınca yuvası.

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Ağaca takılı kalıp orada ölen Kanada geyiği.

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Ağaca takılı kalıp orada ölen Kanada geyiği.

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Timsahların arasından geçen inek!

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İşte yıldırım düşen oltanın hali...

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Bir filin kuyruğundan bahsedersek çoğumuz ince ve anlaşılmaz bir şey olduğunu düşünürüz. Bir filin kuyruğu ortaya çıktığında fırça gibi uzun kıllarla örtülü olduğu görülür. Ayrıca Afrikalılar bu kılları bilezik yapmak için kullanıyorlar.

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Sivrisinek larvası

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Salt Lake bölgesinde bir mezar taşı bulunur, üzerinde "Ölümsüz mağdur 666" yazıyor.

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Kaliforniya eyaletinde kurbağaların geçişi için yapılmış 14.000 Dolara mal olan bir tünel bulunuyor.

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Colorado eyaletinde 420 km işaretli tabelanın sürekli çalınması üzerine bu tabela konulmuş.

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Alaska'daki 300 metre derinliğindeki deliğin üzeri yalnızca berrak bir buz katmanıyla kaplı.

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Evinin tadilatı sırasında çıkanla şok oldu.



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2300 yıl önce bir tuz madeninde çalışırken ölen kölenin cesedi.

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