  • $18,2004
  • 18,1764
  • 1002.51
  • 3168.69

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba 11:34

Dünyadaki en değerli maddeler ve fiyatları

Dünyamızda birçok madde ve maden bulunmakta. Bazıları ise diğerlerinden çok farklıdır ve enderdir. Nadir ve ender bulunan bu maddeler ise fiyatları ile dikkat çekerler. İşte dünyadaki en değerli maddeler ve fiyatları...

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.