Dünyadaki en değerli maddeler ve fiyatları

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Safran

1 gramı: 11.13 dolar

Safron çeşitli ağrılardan depresyon tedavisine kadar çeşitli kullanım alanları olan çiçekli bir bitki. Ancak yalnıca bir gramı bile 11 dolar eden bu değerli çiçek dünya çapında oldukça değerli sayılıyor.

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Altın

1 gramı: 55,35 dolar

Altın tüm dünyada yaygın olarak bilinen en değerli metallerden biri. Takı olarak kullanımının dışında elektrik iletkenliği ve korozyon direnci için de kullanılıyor.

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Havyar

Evet, yanlış duymadınız. Havyar dünyanın en değerli maddelerinden birisi. Beluga Havyarı çeşidi en pahalı olanı. İşte bu havyarın 1 gramı 34 dolar

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Beyaz trüffe mantarı:

Bir İngiliz asilzade, geçen ekim ayında açık artırmaya çıkarılan 1.2 kilogram ağırlığındaki beyaz trüffe mantarına 95 bin euro ödedi. Köpekler yardımıyla bulunan mantarın gramı 80 euro'ya geldi.

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Örümcek zehri:

Karadul örümceğine ait 1 gram zehir, 62 bin 500 Euro'ya alıcı buluyor. Zehir, örümcekten sağılarak laboratuvarlara satılıyor ve ilaç üretiminde kullanılıyor.

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Platinyum

1 gramı: 58 dolar

Platin bilimsel deneylerde katalizör olarak kullanılırken aynı zamanda takı malzemesi de olabilir. Bunun dışında kanser tedavisinde kullanılan ilaçlarda da bu maddeye rastlayabiliriz.

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Gergadan boynuzu:

1 gramı: 110 dolar

Vietnamda gergedanın değerli dişinin kanser tedavisine iyi geldiği söylentisi uzun zamandır var. Gergedan boynuzu tıbbi kullanımında ateş ve ağrı tedavisinde önemli bir rol oynuyor.

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Boğa spermi:

Kanada'daki Goldwyn ve Titanic adlı süper boğaların 1 gram ağırlığındaki yoğunlaştırılmış spermi, tam 55 bin euro değerinde.

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Rodyum

Birçok alanda kullanılan bir element rodyum. Özellikle de otomobil sektöründe, egzoz gazlarının zararını azaltmak için kullanılıyor. Az üretilen rodyumun 1 gramı 504 dolar.

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Taaffeite

1 gramı: 2500- 20.000 dolar

Leylak renkli bu mücevher elmasdan çok daha kıt bulunan bir madendir.

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Trityum

1 gram: 30.000 dolar

Tritium, tiyatro, okul ve ofis binalarında bulunan ÇIKIŞ işaretlerinde kullanılan bir maddedir. Sadece ABD'de 2 milyondan fazla trityum EXIT işaretleri bulunmaktadır.

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Metamfetamin

1 gramı: 100 dolar

Bu madde ilaçlarda kullanılır, yüksek dozda uyuşturucu etkiye sahiptir ve bağımlılık yapar.

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Plütonyum

1 gramı: 4000 dolar

Askeri amaçlar ve nükleer reaktörler için kullanılan Plutonyum, üst düzeyde zehirli ve kanser yapıcı bir maddedir.

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LSD

1 gramı: 3000 dolar

Bağımlılar arasında asit olarak bilinen LSD, yarısentetik bir halüsinojendir. Açık ve kapalı göz halisünasyonları, değişen zaman algısı gibi etkileri olan madde, 1960'ların karşı kültüründe çok yaygın olarak bilinen tehlikeli bir uyuşturucudur.

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Painite

1 gramı: 9000 dolar

Nadir bulunan bir borot minerali olan, içindeki demir oranına göre farklı renklerde bulunan Painite, şifa niyetine kullanılan bir kristaldir.

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Pırlanta

1 gramı: 55.000 dolar

En sert maddelerden biri ve değerli bir taş olan pırlanta, saf karbondur. Taç, kemer ve külah olmak üzere 3 bölümden oluşur.

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Kaliforniyum 252

1 gramı: 27 milyon dolar

Gerçekte herhangi bir pratik kullanım alanı olmayan kaliforniyum 252, 1950 yılında keşfedilmiş bir maddedir.

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Kuyrukluyıldız tozu:

"Stardust" uydusunun uzayda "Wild II" adlı kuyrukluyıldızdan topladığı tozun gramı 28 milyar euro'ya geliyor. ABD'li gezegenbilimci Amir Alexander, tozun Güneş Sistemi'nin ilk zamanlarına ait olduğunu açıkladı.

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Antimatter (Antimadde)

1 gramı: 62 trilyon dolar

Dünyanın en pahalı maddesi ünvanına sahip; Antimatter, muhtemelen uzay yakıtı olarak kullanılabilir ancak bunun için pahalı ve ileri bir teknolojiye ihtiyaç var.

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Avustralya'da aracıyla ilerlerken tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yerde duran Clifford Coulthard adlı bir kişi, bulduklarıyla şok oldu..

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Söz konusu alanın Avustralya'daki en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi

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Avustralya'da Flinders Ranges sıradağının bulunduğu ve Warrantyi olarak bilinen bir bölgede tuvalet ihtiyacını gidermek için bir yer arayan Clifford Coulthard, Aborjinlere ait eski bir yerleşim alanına denk geldi.

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Adelaide kentinin 550 kilometre kuzeyinde bulunan 49 bin yıllık sığınağın, en eski Aborjin yerleşim alanı olduğu belirtildi.

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Bu keşif ayrıca insanların 'megafauna' olarak bilinen büyük veya dev hayvanlarla ilişkisinin varlığına dair ilk güvenilir kanıt da oldu.

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Konuyla ilgili ABC'ye konuşan ve araçtaki isimlerden arkeolog Giless Hamm "Doğa çağırdı ve Cliff yürüyüp bu inanılmaz sanat eserini keşfetti.



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Tuvalet ararken Avusturya tarihinin en önemli bölgelerinden birini buldu" ifadelerini kullandı.

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Yolda bulduğu çamur parçasını eve getiren bu adam adeeta bir servet kazandı...

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Çamurları temizledikçe gözlerine inanamadı...

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Temizledikçe çamur parçasının içinde parlayan taşlar olduğunu fark etti...

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İrlanda'da 2,5 metrelik beton bir tüp bulan köylüler içinden çıkanlarla şok oldu...

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Tüpün içini açan yetkililer 5 milyon euro tutarında 75 kilogram uyuşturucu buldular...

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Görevliler kazdıkları yerden çıkanlarla şok oldular...

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Ne olduğu konusunda bilgiye sahip olmayan görevliler, buldukları sandığı dışarı çıkarıp içini açtılar...

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Yıllardır toprak altında olan sandığın içini açınca neye uğradıklarını şaşırdılar...

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İşte Dünya Savaşından bu yana toprak altında duran sandığın içinden çıkanlar...

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