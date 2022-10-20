Dünya tarihindeki en ilginç kaybolma olayı! Sırrı çözülemiyor

1 / 17

Joan Risch, 1961'de evinde kayboldu.

Boston'daki evinde kaybolduğunda 31 yaşında olan Risch, ardında yalnızca mutfağının zeminindeki kan lekelerini bırakmıştı... Görgü tanıklarının anlatımına göre o gün Risch'in minik kızı komşularına koşarak "Annem gitmiş ve mutfak kırmızı boyayla boyanmış!" diye bağırmıştı. İşin ilginç yanı, Risch olaydan önce kaybolan ve ardında sadece kan izleri ve bir havlu bırakan bir kadınla ilgili bir kitap okumuştu.

2 / 17

Fred Valentich, 1978'de uçağıyla birlikte kayboldu.

Avustralyalı pilot küçük uçağını kullanırken, hava trafik kontrol ekibine gönderdiği mesajda, "yanında uçan ilginç bir obje"den bahsetmişti. Tam da bu sırada, daha cümlesini bile tamamlayamadan ortadan kaybolmuştu. Bu olaydan sonra zavallı adamın ne kendisi ne de uçağı bulunabildi. Bazıları onun 'UFO'lar tarafından kaçırıldığını düşünüyor.

3 / 17

Cherrie Mahan, 1985'te otobüs durağında kayboldu.

Bir gün okul çıkışı beklediği otobüs durağından kaybolduktan sonra, "Beni Gördünüz mü?" yazılı posterlere resmi basılan ilk kişi olmuştu Cherrie. O zamandan beri ailesi onun öldüğüne inanmamış ve onun için bir mezar taşı yaptırmayı kabul etmemişlerdi. Şu ansa hatırasını yaşatmak için, aile mezarlığına diktikleri melek heykelini ziyaret etmekle yetiniyorlar.

4 / 17

Malezya Havayolları Boeing 777, 2014'te 370 numaralı uçuş esnasında kayboldu.

Tüm dünyada çalkantıya neden olan bu uçak kaybolduktan sonra hiç kimse ona ve içindeki 239 yolcuya gerçekte ne olduğunu açıklayamadı. Araştırmacılar okyanus tabanını neredeyse 14 kilometre kazdıktan sonra bile yalnızca uçağın enkazından bazı parçalar bulunabilmişti.

5 / 17

Asha Degree, 2000 yılında Kuzey Carolina Otoyolu üzerinde kayboldu.

Görgü tanığı sürücüler, Şubat 2000 yılı saat 4 sularında 9 yaşındaki bir kız çocuğunun yolda yürüdüğünü gördüklerini iddia etmişlerdi. Fakat bunun dışında küçük kızla ilgili hiçbir bilgi bulunamadı. FBI, bu yıl yaptığı açıklamada davanın soruşturmasını "güçlendirmeye" devam edeceklerini söyledi.

6 / 17

Amy Lynn Bradley, 1998'de arkadaşlarıyla çıktığı gemi tatilinde kayboldu.

Sabah sigarasını içmek için kabininden çıktığı sırada kaybolmuştu genç kadın. Bir görgü tanığı, onu 2005 yılında Barbados'ta bir tuvalette gördüğünü iddia etti fakat o günden bu güne ne gelen oldu ne giden..

7 / 17

Brian Schaffer, 2006'da bir barda kayboldu.

Üniversite öğrencisi Brian Schaffer, Ohio'da bahar tatili sırasında arkadaşlarıyla bir bara gitti ve sonrasında tamamen kayıplara karıştı. Mekanın tüm girişlerinde bulunan kameralar sayesinde genç adamın bara girdiği kaydedilmişti fakat çıktığı asla görülemedi.

8 / 17

Dorothy Arnold, 1910 yılında yolda yürürken kayboldu.

Ünlü bir parfüm şirketinin mirasçısı olan genç kadın, kaybolduğu esnada kelimenin tam anlamıyla sadece New York City'deki Beşinci Cadde'ye doğru yürüyordu. Bu olayın en korkunç tarafıysa, annesi, kızının kaybolmasının medyada utanç verici bir masala dönüşeceğinden korktuğu için onun kayboluşunu haftalarca yetkililere bildirmemişti.

9 / 17

Beverly Potts, 1951'de eve dönüş yolunda kayboldu.

10 yaşındaki Ohio'lu kız, yerel parktaki bir gösteriyi izlemeye gittikten sonra evine dönememişti. Her türlü çocuk kaçırma olayı sorgulandıktan ve olayla ilgisi olmadığı anlaşıldıktan sonra, 2015 yılında davada kamuoyuna açıklanmayan bir açık yakalandı. Olay hala gizemini koruyor.

10 / 17

Billy Hoag, Joey Hoag, ve Craig Dowell, 1967'de bir mağarada kayboldu.

Billy (11), Joey (13) ve onlarla olduğu düşünülen Craig (14), Missouri'de küçük bir mağarayı keşfe çıktıkları esnada kayboldular. Olaydan sonra hiçbiri evine dönemediği ve hepsinin yakın arkadaş olduğu bilindiğinden birlikte oldukları düşünülüyor. Bu vaka için de hiç kimsenin neler olup bittiği hakkında en ufak bir fikri yok.

11 / 17

Mikelle Biggs, 1999'da bir dondurma kamyonunu beklerken kayboldu.

11 yaşındaki kız, Mesa-Arizona'da bir dondurma kamyonetini beklediği sırada ardında hiç bir iz bırakmadan kaybolmuştu. Annesi onu ve kız kardeşini aradıktan, kız kardeşi de önden gittikten sadece 90 saniye sonra küçük Mikelle ortada yoktu. Kaybolduğunda bisikletinin tekeri hala döner haldeydi ve o günden bu güne kimse ona ne olduğunu öğrenemedi...

12 / 17

Paige Renkoski, 1990'da Michigan'da kayboldu.

En son bir yolun çıkışında, kullandığı arabanın yanında dururken görülen Renkoski'den geriye sadece, terk edilmiş arabasında bulunan cüzdanı ve ayakkabıları kalmıştı. Olaydan 6 ay sonra içinde bir haritanın bulunduğu bir mektup polise postalanmıştı ama harita o kadar anlaşılmaz bir şekilde çizilmişti ki doğru noktayı arayıp aramadıklarından bile emin olamadılar.

13 / 17

Laura Bradbury, 1984'te Joshua Milli Parkı'nda kayboldu.

Ekim 1984'te 3.5 yaşındaki minik kız ailesiyle beraber gittiği Kaliforniya'daki Joshua Milli Parkı'nda kamp yaptıkları sırada kayıplara karıştı. Abisi onunla birlikte kamp alanındaki tuvaletlere gitmişti, içeri girdi ve çıktığında Laura yoktu. Polis 1986'da ona ait olduğunu düşündükleri kemikler buldu fakat bunu tasdik edemediler.

14 / 17

Bobby Dunbar, 1912 yılında balığa çıktıkları esnada kayboldu.

4 yaşındaki Bobby kaybolduktan 8 ay sonra polis onu bulduğunu iddia etmişti. Onlara göre küçük Bobby, William Walters adında bir adamla seyahat ediyordu. 2004 yılında yapılan DNA testinde ise, bulunan çocuğun Bobby Dunbar olmadığı anlaşıldı. Yani olay hala gizemini koruyor.

15 / 17

Beaumont ailesinin çocukları, 1966'da bir plajda kayboldular.

Jane(9), Arnna(7) ve Grant(4) adlarındaki 3 Avustralyalı kardeş, bir gün oynamak için plaja gittiler ve bir daha dönemediler. En son deniz kıyısındaki bir adamla oyun oynadıkları görülmüş ve bir polis memuru da onları öğleden sonra 3 sularında eve dönerken gördüğünü söylemişti. Daha sonra aileye gönderilen mektuplarda çocukların rehin tutuldukları yazıyordu. Maalesef ki bu mektupların da sonradan sahte olduğu ortaya çıktı.

16 / 17

Rebecca Coriam, 2011'de Disney Wonder adlı cruise gemisinde kayboldu.

"Bex" olarak da tanınan mürettebat üyesi Rebecca Coriam, en son çalıştığı gemide stresli olduğu gözüken bir telefon görüşmesi yaparken görülmüştü. Bazıları Disney'in konu hakkında epey gizemli olduğunu ve bildiklerini paylaşmadıklarını düşünüyor ve olay halen çözülebilmiş değil.