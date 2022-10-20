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TREND
Eklenme tarihi: 20 Ekim 2022 Perşembe 13:15

Dünya tarihindeki en ilginç kaybolma olayı! Sırrı çözülemiyor

Dünyanın dört bir noktasında kaybolmuş ve bir daha haber alınamamış insanların ilginç hikayeleri...

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