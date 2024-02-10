Dünya Sevgililer Günü'nü Türk gülü ile kutlayacak

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Kesme çiçek üretiminin büyük bölümünü karşılayan Antalya'daki seralarda, ocak ayının son haftalarında başlayan "Sevgililer Günü" hareketliliğinde, yurt dışı satışları için sona gelindi. Dünyanın dört bir yanındaki sevgililer için hazırlanan rengarenk özel kesme çiçek koleksiyonları, paketlenerek yola çıktı. İç piyasa için ise seralardaki hummalı çalışma devam ediyor.

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Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Dumancı, AA muhabirine, Sevgililer Günü için yurt dışı siparişlerini tamamladıklarını söyledi.

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Bu özel gün için 70 milyon dal çiçek ihraç ettiklerini dile getiren Dumancı, bunun karşılığında 7 milyon dolarlık bir döviz girdisi sağladıklarını bildirdi.

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Geçen yılla aynı seviyelerde ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran Dumancı, "Yurt dışı satışlarında Avrupa ülkeleri başta geliyor. Büyük bir bölümünü İngiltere ve Hollanda alıyor. Bunların dışında Romanya, Rusya, Ukrayna, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden de ciddi talepler alıyoruz." dedi.

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Çiçek sektörünün Sevgililer Günü, Anneler Günü, Kadınlar Günü gibi özel günlerde daha hareketli olduğuna işaret eden Dumancı, her özel güne göre farklı renklerde üretim yapıldığını kaydetti.