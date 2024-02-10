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TREND
Eklenme tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 17:30

Dünya Sevgililer Günü'nü Türk gülü ile kutlayacak

Türkiye'den 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla ağırlıklı Avrupa olmak üzere 30 ülkeye 70 milyon dal kesme çiçek gönderildi.

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