Dünya hakkında şaşırtıcı bilgiler! İlk kez göreceksiniz

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Burnunuz kapalıyken mırıldanamazsınız.

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Rusya'nın yüz ölçümü Plüton'un yüz ölçümünden daha büyük!



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İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nin kuruluşu, Aztek İmparatorluğu'ndan daha eskilere dayanıyor.

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Dünya üzerinde bulunan gerçek flamingo sayısı, cansız flamingo heykellerinin sayısından daha az.

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Mamutların soyunun tükenmesi, Mısırlıların Büyük Piramit'in inşasını tamamlamasından 1000 yıl sonrasına denk geliyor.

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Havuçların rengi 17. yüzyıla kadar mordu.

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Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin ilk filmi 1977 yılında çıktığında, giyotin Fransa'da halen kullanılıyordu.

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İnsan DNA'sının %50'si bir muzun DNA'sıyla aynı.

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Ahtapotlarda üç tane kalp bulunuyor.

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Bir kağıt 42 defa katlanabilseydi, kağıdın kalınlığı Ay'a kadar ulaşabilirdi.

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Suudi Arabistan'ın develeri Avusturalya'dan geliyor.

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Amerika ve İngiltere'de oldukça yaygın olan Jessica ismi, ilk kez Shakespeare tarafından 'Venedik Taciri' adlı oyunda kullanılmış.

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Dünyanın dört bir tarafında, giysi fermuarlarının üstünde yazan YKK harfleri 'Yoshida Kogyo Kabushikigaisha' adlı tekstil şirketine ait.

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Satürn ve Jüpiter gezegenlerinde elmas yağmurlarının yaşanması normal bir olay.

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Her yıl sayısız ağaç, sincaplar fındıklarını nereye gömdüklerini unuttuğu için filizleniyor.

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Bir bardağın içindeki atom miktarı, okyanusları boşaltmak için gereken bardak sayısından daha fazla!

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Her iki dakika boyunca dünya üzerinde çekilen fotoğrafların sayısı, 19. yüzyıl boyunca çekilen bütün fotoğrafların sayısından daha fazla.

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Yunuslar kendi aralarında birbirlerine isimleriyle sesleniyor.

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Bir insanın otomatik satış makinesi yüzünden ölmesi, köpek balığı tarafından öldürülmesi ihtimalinden iki kat daha fazla.

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Dünyaca ünlü oyuncak bebek Barbie'nin asıl adı Barbara Millicent Roberts.

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İçtiğiniz bir bardak suyun içindeki bir molekülün daha önceden bir dinozorun boğazından geçmiş olma ihtimali neredeyse %100.

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Galler'deki bir inanışına göre periler bir yerden bir yere gitmek için Corgi cinsi köpekleri kullanıyor.

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Kuzey Kore ve Finlandiya arasında sadece bir ülke bulunuyor, o da Rusya.

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Venüs'te bir gün, bir yıldan daha uzun.

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Bazı araştırmalar, keçilerinde insanlar gibi aksanları olduğunu kanıtlıyor.

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Çizgi film karakterleri Mickey ve Minnie'yi yurtdışında seslendiren Wayne Allwine ve Russi Taylor, gerçekte evli bir çift.

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Plüton gezegeni, keşfedildiği günden beri güneşin etrafındaki yörüngesini tam bir şekilde tamamlamış değil.

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Nefes alırken aynı anda yutkunamazsınız.

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Alfabenin sıralamasının neden günümüzdeki gibi olduğunun hiçbir mantıklı açıklaması yok.