Dünya hakkında şaşırtıcı bilgiler! İlk kez göreceksiniz

İngiltere'de bulunan Oxford Üniversitesi'nin kuruluşu, Aztek İmparatorluğu'ndan daha eskilere dayanıyor.
Dünya üzerinde bulunan gerçek flamingo sayısı, cansız flamingo heykellerinin sayısından daha az.
Mamutların soyunun tükenmesi, Mısırlıların Büyük Piramit'in inşasını tamamlamasından 1000 yıl sonrasına denk geliyor.
Yıldız Savaşları (Star Wars) serisinin ilk filmi 1977 yılında çıktığında, giyotin Fransa'da halen kullanılıyordu.
Amerika ve İngiltere'de oldukça yaygın olan Jessica ismi, ilk kez Shakespeare tarafından 'Venedik Taciri' adlı oyunda kullanılmış.
Dünyanın dört bir tarafında, giysi fermuarlarının üstünde yazan YKK harfleri 'Yoshida Kogyo Kabushikigaisha' adlı tekstil şirketine ait.
Bir bardağın içindeki atom miktarı, okyanusları boşaltmak için gereken bardak sayısından daha fazla!
Her iki dakika boyunca dünya üzerinde çekilen fotoğrafların sayısı, 19. yüzyıl boyunca çekilen bütün fotoğrafların sayısından daha fazla.
Bir insanın otomatik satış makinesi yüzünden ölmesi, köpek balığı tarafından öldürülmesi ihtimalinden iki kat daha fazla.
İçtiğiniz bir bardak suyun içindeki bir molekülün daha önceden bir dinozorun boğazından geçmiş olma ihtimali neredeyse %100.
Galler'deki bir inanışına göre periler bir yerden bir yere gitmek için Corgi cinsi köpekleri kullanıyor.
Çizgi film karakterleri Mickey ve Minnie'yi yurtdışında seslendiren Wayne Allwine ve Russi Taylor, gerçekte evli bir çift.
Plüton gezegeni, keşfedildiği günden beri güneşin etrafındaki yörüngesini tam bir şekilde tamamlamış değil.