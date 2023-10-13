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TREND
Eklenme tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 09:53

Dualı, Ayetli, Hadisli resimli, en güzel cuma mesajları

Müslümanlar, bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşıyor. Cuma mesajları bugünün anlam ve önemine binaen Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Her hafta cuma günü yeni, resimli, dualı hayırlı Cuma mesajları, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor. Sizler için derlediğimiz güzel, anlamlı, resimli, kısa yazılı cuma mesajları haberimizde... İşte cumanızı güzelleştirecek en güzel Ayetli ve Hadisli cuma mesajları ile Resimli ve yazılı çok güzel cuma mesajları...

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