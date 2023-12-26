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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 17:18

Dolunay Soysert'in eski halini gören bir kere daha bakıyor! İşte estetiksiz hali..

Şimdilerde Fox Tv ekranlarında yayınlanan Yabani dizisinde Neslihan Soysalan karakterine hayat veren Dolunay Soysert'in eski hali olay oldu. 1973 yılı doğumlu Dolunay Soysert Cumhuriyet filmindeki 'Latife Hanım' rolüyle tanındı. Sinemada ilk kez, Cemal Gözütok yönetmenliğindeki Sekizinci Saat filminde rol aldı. Çılgın Bediş (1996), Kaygısızlar, Baskül Ailesi gibi komedi dizilerinde rol aldı...

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