Dolunay Soysert'in eski halini gören bir kere daha bakıyor! İşte estetiksiz hali..

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Dolunay Soysert, 25 Mart 1973 tarihinde Adana'da doğdu. Babasının işi dolayısıyla üç dört yaşındayken ailesi Ankara'ya taşındı. İlk ve ortaokulu Ankara'da, lise eğitimini İstanbul'daki Özel Moda Kolejinde tamamladı. 17 yaşından itibaren yedi yıl Barış Manço'nun asistanlığını yaptı.