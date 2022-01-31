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TREND
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2022 Pazartesi 14:31

Doktorları bile şaşırttı! Diş ağrısı ve görme bozukluğu için gitti

Kafada bir çivi Bir inşaat işçisi bir gün doktora gitti. Dişi ağrıyan ve bulanık gördüğünü söyleyen adamın sorunu ise 20 yaş dişi değildi.

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