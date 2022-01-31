Doktorları bile şaşırttı! Diş ağrısı ve görme bozukluğu için gitti

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Kafatasında bir çivi bulunan adam, bir hafta önce çivi makinesi ile çalışırken bir sorun yaşamıştı. makine tepmiş, adamın ağzından içeri bir çivi göndermiş ve bu çivi kafatasına kadar gitmişti!

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78 çatal ve kaşık Bundan yaklaşık 30 yıl önce, Hollandalı bir kadının midesinden toplamda 78 adet çatal ve kaşık çıkartıldı. Bir an önce ameliyata alınan kadın şu açıklamayı yaptı: 'Neden bilmiyorum ama, gümüş şeyleri yemek konusunda feci bir istek duyuyorum, kendimi kontrol edemiyorum.'

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Pil ve yatak yayı Tutuklular, hastaneye gidebilmek ya da hapishaneye kaçak olarak sokabilmek için bazen çok acayip şeyler yutabiliyor. Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki bir hapishanede bulunan tutuklular, hastaneye gönderilme umuduyla pil ve yatak yayı yutmuşlar. Her iki tutuklu da denemesinde başarılı oldu; yukarıda, karın ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede çekilen röntgenleri görüyorsunuz.

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Midesinden bir uçak çıktı Fransız Michel Lotito, sürekli bir şeyleri yemesiyle ünlü. Takma adı Monsieur Mangetout yani Bay Her Şeyi Yiyen olan Lotito, bugüne kadar pek çok garip şeyi, parça parça yemesiyle tanınıyor. Bugüne dek Lotito'nun mideye indirdiği şeyler arasında 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak bulunuyor. Ancak bunlardan da ilginci, Lotito'nun 2 yıl uğraşarak bir Cessna tipi uçağı yemiş olması!

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Wendy's restoranından bir plastik parçası Kuzey Karolina'da yaşayan John Manley, Wendy's restoranından aldığı yemekleri mideye indirmekle meşguldü. Bu esnada restorandan verilen plastik çatal bıçaklardan bir parçayı da ısırdığını fark etmedi. Olayın nasıl geliştiği soruluğunda ise Manley, 'Adı üstünde bunun; fast food, yani hızlı yemek. Hızlıca yersin ve oradan ayrılırsın' diye cevap vermiş. Manley'nin içinden bu parçayı çıkartan ve ciğerler konusunda uzman doktor, bulduğu şeye çok şaşırdığını söylüyor. Daha önce insanların boğazından ve ciğerlerinden yaban mersini tanesi, patlamış mısır, diş ve tırnak çıkardığını söyleyen doktor, 'size ne olduğunu belli eden bir objeyle karşılaşmak garibime gitti' diyor.

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20 yassı, yuvarlak taş Çinli bir kadın, erkek arkadaşıyla şiddetli şekilde kavga etti. Bu kavga sonrası öyle mutsuz oldu ki, kaldırımları süslemek için kullanılan türde 20 adet beyaz, yassı taş yuttu. Akabinde tabii ki kendini kötü hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan kadının ilişkisi bu olaydan sonra ne yöne gitti, bilinmiyor.

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Köknar ağacı Bezelye tanesi yutan adamdan sonra bir de bu! Rusya'da bir adamın nefes borusuna köknar ağacından bir tohum kaçtı. Bunu fark etmeyen adam, bir süre sonra ciğerlerinde bir ağrıyla doktora gitti v e garip gerçekle karşılaştı: Ciğerinde minik bir ağaç büyümüştü!

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Mıknatıslar ve çelik toplar Amerika'nın Indiana eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, bir gün mıknatıs ve çelik topların şeker gibi göründüğüne karar verdi. Ardından bunların hepsini, toplamda 10 mıknatıs ve 20 çelik topu yuttu. Zaten zararlı olan bu yabancı maddeler, bir de vücudunun içinde birbirine ulaşmaya çalışınca her şey daha da kötü oldu. Acilen ameliyata alınan kız çocuğunun bağırsaklarına da 8 dikiş atıldı.

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Kafada bir kalem Almanya'da bir kadın, 50 yıl boyunca kafasının içinde bir kalemle gezdi. 4 yaşındayken bir kaza geçirmiş, elinde kalemle yürürken ayağı kayıp düşmüştü. "kalem derimin içinden geçti ve kafamın içinde yok oldu" diyen kadın, pek çok kez operasyon geçirdi. başta doktorlar kalemin beyne yakın olması yüzünden ameliyat yapmaktan kaçındılar. daha sonra bir kaç kez ameliyat olan kadının kafasındaki kalemin büyük bölümü çıkarıldı. Ancak kalemin ucu çıkarılamadı, çünkü beyin dokusuyla hemen hemen birleşmişti.

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Kocaman bir böbrek taşı Böbrek taşı düşürmek doğumla eş değer bir acı olarak bilinir. ufacık olanları bile damarları tıkayabilir ve enfeksiyona sebep olabilir. Bu adamın böbreğinden çıkan, yaklaşık 1.1 kilogram ağırlığındaki böbrek taşı neler çektirmiştir, bir düşünün. Böbrek taşını düşürmenin tek yolu bol su içmektir ama, bu taşı düşürmek için dünyadaki tüm sular yetersiz kalır. Bu yüzden taş ameliyat yoluyla alındı.

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Bir adamın doğmamış ikiz kardeşi midesinden çıktı Hindistan'da bir adamın karnı öyle bir büyüdü ki, sanki hamileymiş gibi görünüyordu. Bu şikayetle hastaneye gittiğinde, nadiren yaşanan ve 'fetudaki fetüs' olarak Türkçe'ye çevrilebilecek bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu öğrendi. Buna göre anne karnındaki ikizlerden biri, diğerinin içinde hapsoluyor ve buradan çıkamıyor. Bir süre sonra da bir çeşit parazite dönüşüyor. Bu örnekte de, Hintli adam ikiz kardeşini 36 yıl karnında taşıdı.

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Mideden çıkan 4.5 kiloluk saç yığını Fotoğrafta gördüğünüz şey, bir insanın midesinden çıkartılan, 4.5 kilo ağırlığında bir saç yığını. 18 yaşındaki adı açıklanmayan bir genç kız, trikofaji olarak da bilinen saç yeme hastalığına yakalanmıştı. Midesinde ağrı ve yemek yedikten sonra kusma şikayetiyle doktora giden genç kız, çok fazla kilo kaybettiğini de söylemişti. Saçların çıkartılması sonrası genç kız tamamen iyileşti ve bir süre sonra bu alışkanlığı bir kenara bıraktı.