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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 11:21

Doğu'nun gözdesi... Tarihi İshak Paşa Sarayı'nda kış güzelliği!

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan İshak Paşa Sarayı, ilkbahar mevsiminin ilk ayı olan martta yeniden karla kaplandı.

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