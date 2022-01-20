Doğum yapan zebrayı canlı canlı yediler! İşte o dehşet anları

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Kaplumbağanın dev yılana yem olmamak için verdiği hayat mücadelesi saniye saniye fotoğraflandı.

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Bir göletin içinde anakonda kaplumbağayı kıskıvrak yakaladı.

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Yılan kaplumbağayı etkisiz hale getirmek için birkaç dakika süresince gövdesinde sıkıştırdı.

Minik kaplumbağa dev anakondaya sonuna direndi ve sert kabuğu sayesinde ölümden kurtuldu. Bir anda suyun içinde hamle yapan kaplumbağa yem olmaktan kıl payı kurtuldu.



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En tehlikeli hayvanlardan olan yılanların avlanma görüntüleri, doğanın vahşi kanunlarını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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İki su aygırının Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'ndaki kavgası kameralara böyle yakalandı...

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Yaşça birbirlerinden farklı olan bu iki suaygırı arasındaki kavganın sonucuna şaşıracaksınız...

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Ölümcül bir düelloya giren bu suaygırlarından genç olan kavgayı kazanıyor ve zaferini ilan ediyor.

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Vahşi yaşam fotoğrafçısı Roel van Muiden tarafından Güney Afrika'da çekilen bu kareler görenlerin yüreklerini burktu...

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Çamura saplanmış zebra yavrusu kurtarmak isteyen su aygırı zebrayı boynuzlarıyla havaya kaldırarak çamurdan kurtarıyor fakat...

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Su aygırının boynuzu zebranın karnını deliyor ve onu öldürüyor.

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Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkında fotoğraflanan olayda, genç bir impala normal şartlarda doğal düşmanı olan leopara tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor hatta sevgi gösterisinde bulunuyor...

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İmpalanın bu sıra dışı davranışı karşısında leopar da ilginç bir tavır takınarak normalde öldürmesi gereken hayvanla oyun oynuyor...

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İngiliz ve Amerikalı konuklarıyla safari yaparken olayı filme alan 31 yaşındaki Estiaan Houy, bunca yıllık rehberlik hayatında böyle bir şeye hiç rastlamadığını söylüyor...

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Houy, genç leoparların zaman zaman avlarıyla oyun oynamalarının gözlemlendiğini, bunun genç leoparların öldürme becerisi geliştirmek için yapılan içgüdüsel bir olay olduğunu anlatıyor.

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Vahşi doğada bir ayı, yakaladığı avı yemeğe başlamadan önce davetsiz bir misafirle karşı karşıya geldi...

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Avı gören kurtlar, ani bir saldırıyla ayının avını elinden almaya çalıştı...

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Ancak bu hiç kolay bir av değildi ve ayının gücü karşısında kurtlar çaresiz kaldı...

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Bir kaç dakikalık mücadele sonucu başarılı olamayacağını anlayan kurtlar ayıyı yalnız bırakmaya karar verdi...

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Ve işte o anlar kameralara böyle yansıdı.

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Tanzanya'da Serengeti Ulusal Parkında bir antilop doğum yaptı.

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Fakat doğum yaptığı bölge onları dört gözle bekleyen Çitaların bölgesiydi.

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Bu yeni doğan yavru antilop belki diğer antiloplar arasındaki en şanssızıydı.

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O adeta yenilmek için doğdu sanki...

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Bu trajik olay Kenya'nın Massai Mara bölgesinde yaşandı...

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20'ye yakın sırtlan yakında doğurması beklenen hamile bir zebraya saldırdı...

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Birden bire 20 sırtlanın arasında kalan zavallı zebra kaçamayınca aç sırtlanlara yem oldu...

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Bu olayın 20 dakika sürdüğünü söyleyen vahşi doğa fotoğrafçısı Marc Mol, "Gördüğüm en etkileyici olaylardan biriydi" dedi.

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İşte vahşi doğanın kameralara takılan korkunç halleri...

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