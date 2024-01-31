Doğudaki veterinerler kış koşullarında da hayvan tedavisini aksatmıyor

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Türkiye'de küçükbaş hayvan varlığıyla ilk sıralarda yer alan Van'ın kırsal bölgelerine ağır kış şartlarında ulaşan veteriner hekimler, küpeledikleri hayvanları aşılıyor.

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3 milyon 445 bin 779 küçükbaş varlığıyla ilk sıralarda olan, hayvancılığın önemli merkezlerinden ilde, Tarım ve Orman müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerce yılın her döneminde hayvan varlığı ve kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütülüyor.

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Kışın kar ve tipiye rağmen dönemsel aşılar için en ücra mahallelere giden veteriner hekimler, işletmeleri ve ahırları dolaşarak hayvanları sağlık taramasından geçiriyor, aşılarını yapıyor.

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Zaman zaman yolların kapanması nedeniyle kilometrelerce yürümek zorunda kalan personel, özveriyle yürüttükleri çalışmalarla kent genelinde bir yılda 1 milyon 900 bin hayvanı aşıladı, 800 bin hayvanı kayıt altına aldı.

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Dondurucu soğuğun etkili olduğu, kar kalınlığının bazı bölgelerde 1,5 metreyi geçtiği Çaldıran ilçesinde görevli veteriner hekimler, Tendürek Dağı eteklerindeki Yukarı Yanıktaş Mahallesi'ne giderek sağlık taraması yaptı, besicileri bilgilendirdi.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da özverili çalışmalarından dolayı görüntülü görüşerek tebrik etmesinin mutluluğunu yaşayan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri, aynı gayretle çalışmayı hedefliyor.