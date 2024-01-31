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TREND
Eklenme tarihi: 31 Ocak 2024 Çarşamba 17:21

Doğudaki veterinerler kış koşullarında da hayvan tedavisini aksatmıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, çalışmalarından dolayı telefonla arayıp tebrik ettiği veteriner hekimler, kar kalınlığının yer yer bir metreyi geçtiği Van'ın kırsal mahallelerini dolaşarak aşı ve küpeleme yapıyor.

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