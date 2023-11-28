  • $28,9563
  • 31,6989
  • 1874.47
  • 8121.32

Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 28 Kasım 2023 Salı 10:56

Doğu Anadolu'da sokaklar beyaza büründü

Erzurum, Ağrı, Ardahan, Tunceli ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.