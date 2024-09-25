Doğanın en vahşi hali! Hayvanların kan donduran karşılaşmaları

Minik kaplumbağa dev anakondaya sonuna direndi ve sert kabuğu sayesinde ölümden kurtuldu. Bir anda suyun içinde hamle yapan kaplumbağa yem olmaktan kıl payı kurtuldu.
Tam her şey bitti derken...
Zimbabve'de bulunan safari rehberi Garth Thompson vahşi doğanın acımasız kurallarını gözler önüne serdi.
Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkında fotoğraflanan olayda, genç bir impala normal şartlarda doğal düşmanı olan leopara tehlikeli bir şekilde yaklaşıyor hatta sevgi gösterisinde bulunuyor...
İmpalanın bu sıra dışı davranışı karşısında leopar da ilginç bir tavır takınarak normalde öldürmesi gereken hayvanla oyun oynuyor...
İngiliz ve Amerikalı konuklarıyla safari yaparken olayı filme alan 31 yaşındaki Estiaan Houy, bunca yıllık rehberlik hayatında böyle bir şeye hiç rastlamadığını söylüyor...
Houy, genç leoparların zaman zaman avlarıyla oyun oynamalarının gözlemlendiğini, bunun genç leoparların öldürme becerisi geliştirmek için yapılan içgüdüsel bir olay olduğunu anlatıyor.