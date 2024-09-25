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TREND
Eklenme tarihi: 25 Eylül 2024 Çarşamba 11:06

Doğanın en vahşi hali! Hayvanların kan donduran karşılaşmaları

Ya öldürecekler yada ölecekler, işte vahşi doğada yaşam mücadelesi.