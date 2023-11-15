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TREND
Eklenme tarihi: 15 Kasım 2023 Çarşamba 09:32

Diyarbakır'da yüksek kesimden getirilen arıların ‘tatlı uykusu' başladı

Türkiye'de bal üretiminin önemli merkezlerinden Diyarbakır'da soğuk havalardan korunması için yüksek kesimlerden getirilen arıların kışlatma çalışması tamamlandı

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