Dişi aslanlar yuvaya yaklaşan erkek aslana saldırdı! Doğanın en vahşi hali

Bunun en gerçek örneği, dişi aslanların yuvaya yaklaşan erkek aslana saldırmaları.
Yuvaya yaklaşan yabancı aslanı farkeden dişiler hemen harekete geçti.
Aslana saldıran dişiler erkek aslanı kanlar içerisinde bıraktı.
Sürünün diğer erkek aslanları da yardıma gelince yabancı aslan çareyi kaçmakta buldu.
Ormanlar kralının karizmayı çizdirdiği an. Öfkeli dişisiyle kavgada erkek aslan böyle sindi.
Göçebe aslanlar girdikleri bölgelerin hakimi olan erkek aslanların küçük yavrularını gördükleri anda öldürür.
Bunu bilen dişi aslanlar, yavrularını erkeklerden korumak için saldırmaktan çekinmez.
Tanzanya'daki Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşandı.
Yavrusuna homurdanan erkek aslana kafa tutan dişi aslanın cüreti ve attığı tokat kare kare görüntülendi.
Dinlenmeye çekilen bir erkek aslan yavrusunun oyunlarından bıkınca, hışımla onu kovalamaya başladı.
Bununla da yetinmeyip sert bir pençe attı.
Yavrusunun zorda olduğunu gören anne aslan anında olay yerine gelip erkeğe adeta meydan okudu.
Dişinin fırçası karşısında kediye dönen erkek aslanın yüz ifadesi aslında herşeyi anlatıyor.