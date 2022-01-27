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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 27 Ocak 2022 Perşembe 11:30

Dışarıdan bakıldığında garaj gibi görünüyor ama...

Fransız fotoğrafçı Jeremy Buchholz Bordo ev alacak parası olmadığı için kendine 41 metrekarelik bir garaj satın aldı. .

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