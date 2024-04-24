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TREND
Eklenme tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 07:32

Direkteki adamı gören şaştı kaldı! Polis intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı

Çorum'da intihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, şahsın dalgınlığını fırsat bilerek belinden kavrayarak kurtardı.

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