Direkteki adamı gören şaştı kaldı! Polis intihar etmek isteyen adamı böyle yakaladı

Çorum'da intihar etmek için aydınlatma direğine çıkan 58 yaşındaki adamı, itfaiye aracının sepetine çıkan polis memuru belinden kavrayarak kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, alkollü olduğu öğrenilen İ.K. (58) sokak üzerindeki aydınlatma direğine çıktı

İ.K.'yi direkte gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Çorum Belediyesi itfaiye ekibi, 112 sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.

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Polis ekipleri tarafından çevrede güvenlik önlemi alınırken, bu sırada itfaiye aracının sepetine çıkan bir polis memuru, şahsın dalgınlığını fırsat bilerek İ.K.'yi belinden tutarak sepet içerisine çekti.