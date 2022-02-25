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TREND
Eklenme tarihi: 25 Şubat 2022 Cuma 10:27

Deyimlerin ilginç hikayeleri! İlk kez duyacaksınız

Yaşanmış olayların, tarihi kişiliklerin konu olduğu deyimlerin anlamlarını ve ortaya çıkış hikayelerine çok şaşıracaksınız. İşte o hikayelerden bazıları...

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