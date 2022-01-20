Dev timsahı kepçeyle durdurabildi! Yaklaşık bir ton ağırlığında

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Çevre aktivisti Uppala Jayatissa basına yaptığı açıklamada: "Bundan yaklaşık dört beş ay kadar önce benzer ebatlarda bir timsahı da Polathumodrara nehrinde yakaladık. Bu yakaladığımız timsah ise bu türdeki timsahların ulaşabileceği maksimum ölçülerde." sözlerini sarf etti.

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Sürüngen, geçtiğimiz pazartesi günü Nilawala nehrine akan bir bir kanala sıkışmış olarak bulundu. Aşırı yağmurlar sonucu yükselen su seviyesinin timsahı yiyecek aramak üzere sıkışıp kaldığı kanala yönelttiği belirtildi.

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Vahşi yaşamı koruma departmanı yetkilisi Ravindra Kumar: "Köylülerin ve polislerin de yardımıyla, sürüngene hiçbir zarar vermeden dev timsahı doğal yaşam alanına geri gönderebildik. Sürüngen sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkmak için aşırı büyüktü." sözlerini dile getirdi.

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Dev timsah tıkılıp kaldığı kanaldan traktör, kepçe gibi iş makinelerinin de yardımıyla geldiği nehre geri taşındı.

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Malezya'da bir şantiyede bulunan dev piton, yakalandıktan birkaç gün sonra öldü. Yetkililer, yılan familyasından olan pitonun bugüne kadar yakalanan en uzun piton olduğunu söylüyor.

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Yaklaşık sekiz metre uzunluğundaki yılan, Perşembe günü Penang Adası'nda düşen bir ağacın altında bulunmuştu. BBC'ye konuşan Penang Sivil Savunma Birimi operasyon direktörü Herme Herisyam, yılanın Pazar günü yumurtladıktan sonra öldüğünü söyledi.

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Guinness Dünya Rekorları'na göre şimdiye kadar yakalanan en uzun yılan 7,67 metre uzunluğundaydı. ABD'nin Missouri eyaletindeki Kansas City'de bulunan Medusa adındaki bu ağlı pitonun ağırlığı 158 kg idi.

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Malezya'da yakalanan yılanın da ağlı piton türü olduğu düşünülüyor. Fakat Guinness Dünya Rekorları yetkilileri henüz tespit yapmadı. Malezyalı yetkili Herme Herisyam, yılanın 250 kg ağırlığında olduğunu ve kurtarma çalışmalarının 30 dakika sürdüğünü söyledi. Malezya'daki yılan ölmeseydi, hükümete bağlı Doğal Yaşam Birimi'ne nakledilecekti.

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Bazı hayvan türleri doğal olarak büyüktür, ancak kendi türünün normalini aşan ve dev sayılan başka hayvanlar da mevcut. İşte onlardan bazıları... 20 metre uzunluğunda Timsahla poz veren yerliler....

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Avustralya'da bir kanguru barınağında bulunan Roger, 89 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda.

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Barınağa sadece Roger'ı görmek için gelen ziyaretçiler, Roger'ın yeni görüntüsüyle karşılaşınca şaşırıyor.

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Roger, Avustralya'daki barınağa gelen ziyaretçilere gösteri yapıyor ve kickboks yetenekleriyle onların ilgisini çekiyor.

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Yaklaşık olarak 82 kg olan bu sevimli köpek, iri cüssesiyle diğer köpeklerden kolayca ayrılıyor...

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ABD'de bir çiftlikte yaşayan Hulk isimli köpek, 79 kilogram ağırlığıyla dünyanın en büyük pitbullu olmaya aday.

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Hulk, iki ayağı üzerinde durduğunda sahibinin boyuna yetişiyor.

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Adını çizgi roman kahramanı Hulk'tan alan pittbullun kafası da hiçbir köpekte olmadığı kadar büyük.

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Hulk'un görüntüleri YouTube'da bir haftada 1.5 milyon kişi tarafından izlendi.

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Belçikalı iki bilim adamı Vietnam'da yaptıkları çalışmalar sırasında şaşırtıcı bir keşfe imza attılar.

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Bilim adamları sopa böceği olarak bilinen dev böceği görüntülemeyi başardı.

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31.7 cm'lik boyu ile canlı olarak görülen dünyanın en büyük ikinci böceği.

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Dünyanın en büyük böceği ise daha önce Endonezya'nın Borneo adasında bir köylü tarafından bulunmuştu.

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Neredeyse bir insan kolu uzunluğundaki sadece gövdesi 35,7 cm gelen böceğin bacakları dalı andırıyor.

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"Phobaeticus chani" (Çan'ın süper çubuğu) adı verildiği açıklanmıştı.

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Böylece "phobaeticus chani" yaşayan en büyük böcek olarak rekorlar kitabına resmen girmişti.

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Ne film, ne şaka tamamen gerçek!

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Dünyada binlerce değişik türü bulunan yengeçler içerisinde bilgisayar animasyonlarına benzeyen dev yengeçler görenleri ürkütüyor.

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Bu dev yengeç pagurus yengeç ailesinden gelen bir tür. Antropoid (insansı) özelliklere sahip yaşayan en büyük yengeç olan bu tür suda uzun süre yaşayamıyor.

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Yaklaşık 40 yıl ömre sahip.

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Dev yengeçler 4 kilo ağırlığını geçiyor.

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Dev örümcek Tarantula

Böcekbilimci Piotr Naskrecki , Guyana'da doğal ortamda karşılaştığı tarantulayı görüntüledi.

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Çoğu örümcek türü gibi, tarantulalar da tek başlarına yaşayan yamyamlar.

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Tarantulalar midelerine öylesine düşkün oluyorlar ki, sıklıkla birbirlerini yiyorlar. Bu canlılar yalnızlıklarına öylesine düşkünler ki, kimi dişiler kendilerine kur yapan erkekleri bile yiyor.

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Dişileri 30 yıl gibi uzun bir süre canlı kalabiliyor. En büyük düşmanları yaban arıları.

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Dev örümceklerde bu tüylerin belki de en ilginç işlevlerinden biri ses çıkartmak. Uzmanlar sesin örümceğin başındaki yiyeceği kavrayan iki kolla, yürümesini sağlayan iki çift bacaktan birinden kaynaklandığını öne sürüyor.

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Amerika'nın güneydoğusunda yer alan Alabama eyaletinde yaşayan Stokes ailesi, hafta sonu sıra dışı bir ava çıktı...

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Sıra dışı çünkü, ailenin av sonunda yakaladıkları timsahın uzunluğunun 4 buçuk metreyi geçiyordu...

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Ailenin dev timsahı ele geçirmesi 10 saati buldu...

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Ailenin, Alabama'daki en büyük timsahını yakalamış olabileceği öne sürülüyor...

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Dahası bunun bir rekor olabileceğine işaret ediliyor. Zira en son dünya rekoru olarak değerlendirilen timsahın uzunluğu 4 metre 25 santimetreydi.

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İşte o devasa hayvanlardan bazıları...

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