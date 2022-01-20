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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 20 Ocak 2022 Perşembe 14:41

Dev timsahı kepçeyle durdurabildi! Yaklaşık bir ton ağırlığında

Sri Lanka'nın güneyinde bulunan Matara şehrinde yaklaşık bir ton ağırlığında ve beş metreden uzun bir timsahın yakalandığı rapor edildi.

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