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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 4 Mart 2022 Cuma 16:02

Dev timsah köpek balığını yedi!

Avustralya'nın doğusunda dev timsahın bebek köpek balığını bir çırpıda yeme anları kameralara yansıdı. Timsahın köpek balığını yediğini gören insanlar gözlerine inanamadı

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