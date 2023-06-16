Dev piton kendisini besleyen sahibine saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

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Twitter'da paylaşılan bir görüntü sosyal medyayı salladı.

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Yılanını beslemek için kapağı açan genç kadın hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı.

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Genç kadın bir anda yılanın saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken, dev piton önce kadının kolunu ısırdı.

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Ardından yavaş yavaş kolunu sararken genç kadın arkadaşlarından yardım istedi.

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Dev piton kadının kolunun ardından bacağını da sarmaya başladı.

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Kadının arkadaşları kolunu ısıran yılanı ısırdığı bölgeden ayırırken kadının kolu kanamaya başladı.

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Dehşet anları ise bir başkası tarafından görüntülendi.

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Evin çatısından gelen sesler üzerine bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler yaptığı çalışma sonrası gözlerine inanamadı.

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Malezya'da itfaiye ekiplerini şoke eden bir olay meydana geldi.

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Evin çatısından gelen sesler üzerine ekipleri çağıran bir kişi hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.

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Çatıda yılan olduğunu tespit eden ekipler yılanı almak için girişimlerde bulunurken birde çatı çöktü.

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Çatının çökmesiyle birlikte 3 tane dev yılan aşağı sarktı.

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O anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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