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Foto Galeri

TREND
Eklenme tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 15:55

Dev piton kendisini besleyen sahibine saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da paylaşılan bir görüntü sosyal medyayı salladı.

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