Dev piton kendisini besleyen sahibine saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kaydedildi

Yılanını beslemek için kapağı açan genç kadın hiç beklemediği bir hamle ile karşı karşıya kaldı.
Genç kadın bir anda yılanın saldırısıyla neye uğradığını şaşırırken, dev piton önce kadının kolunu ısırdı.
Kadının arkadaşları kolunu ısıran yılanı ısırdığı bölgeden ayırırken kadının kolu kanamaya başladı.
Evin çatısından gelen sesler üzerine bir kişi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler yaptığı çalışma sonrası gözlerine inanamadı.
Evin çatısından gelen sesler üzerine ekipleri çağıran bir kişi hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı.
Çatıda yılan olduğunu tespit eden ekipler yılanı almak için girişimlerde bulunurken birde çatı çöktü.